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Aile dehşeti! Defalarca bıçaklanan baba öldü, iki çocuğu ve eşi tutuklandı

08.08.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, mermer işçisi İdris Ç. ile eşi ve 2 çocuğu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda baba, defalarda sırtından ve karnından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Korkunç olayın ardından ise gözaltına alınan, biri 15 yaşındaki iki çocuk ve annesi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Aile dehşeti! Defalarca bıçaklanan baba öldü, iki çocuğu ve eşi tutuklandı

Acı olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde meydana geldi. Mermer işçisi İdris Ç. ile eşi N.Ç. (50), çocukları A.İ.Ç. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan İdris Ç., kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İdris Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Ç., A.İ.Ç. ve M.G.Ç. ise gözaltına alındı.

ANNE VE ÇOCUKLARI TUTUKLANDI

İdris Ç.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki çocuğu ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

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cinayet Afyonkarahisar
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