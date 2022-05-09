Aile destek programı nedir, başvuru şartları neler? Aile destek programına nasıl başvuru yapılır?

Aile Destek Programı açıklamaları sonrasında konun detayları araştırılıyor. Aile Destek Programının haziran ayında başlayacağı öngörülüyor. Aile Destek Programının başvuru şartları ile ilgili detaylar henüz belli değil. İşte Aile Destek Programıyla alakalı diğer merak edilenler...

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı hakkında detaylar henüz belli olmadı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile Destek Programı, dar gelirli vatandaşları kapsayacak.



