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Aile Destek Programı nedir, nasıl başvurulur? Aile Destek Programı şartları nelerdir? Aile Destek Ödemesi ne zaman yatar?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.12.2024 22:57
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Devletin desteklediği ya da çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen birçok uygulama ve hizmet vardır. Tüm bu hizmet ve uygulamalar vatandaşların farklı alanlarda ve konularda yaşadıkları problemlerin önüne geçmek ve daha iyi hizmet almalarını sağlayabilmek gibi amaçlar taşır.

Aile Destek Programı nedir, nasıl başvurulur? Aile Destek Programı şartları nelerdir? Aile Destek Ödemesi ne zaman yatar?

İçindekiler

  • Aile Destek Programı nedir?
  • Aile Destek Programı ne işe yarar?
  • Aile Destek Programı'na nasıl başvurulur?
  • Aile Destek Programı için nereye başvurmalıyım?
  • Aile Destek Programı şartları nelerdir?
  • Aile Destek Ödemesi ne zaman yatar?

Vatandaşların çeşitli konularla ilgili hizmet almaları ya da alınan hizmetin daha hızlı ve daha kaliteli olabilmesi için çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen çeşitli uygulamalarla ihtiyaçların giderilmesine ya da istihdam sağlamaya yönelik hedefler belirlenmiştir. Aile Destek Programı adı verilen uygulama da bu çalışmalardan biridir.

Aile Destek Programı nedir?

Aile Destek Programı ya da uygulaması, ihtiyaç sahibi olan ailelerin ekonomik bakımdan desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Uygulama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulmuş bir sosyal destektir.

Belli özelliklere sahip olan ve belli koşullara uygun olan vatandaşlara verilen aile desteğinden yararlanma hakkı verilir. Aile destek programı kapsamında şartlara uygun olarak belirlenen kişilere aile destek ödemesi yapılır.

Aile Destek Programı ne işe yarar?

Devletin bir hizmeti olarak uygulamaya geçen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kontrol edilen Aile Destek Programı evlerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenir. Dört farklı gelir aralığı için belirlenen ve açıklanan tutarlar arasında değişkenlik gösteren yardım ödemeleri yapılır.
Ayrıca yine belli koşullara göre belirlenmiş olan tutarlar arasında bir ek ödeme de yapılır. Tüm bu ödemeler Aile Destek Programı kapsamında yapılarak ihtiyaç sahibi olan ailelerin devlet tarafından ekonomik açıdan desteklenmesi sağlanır.

Aile Destek Programı'na nasıl başvurulur?

Programa uygulamadan yararlanmak için şartlara uygun kişiler tarafından başvuru yapılmalıdır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun görülen kişilere Aile Destek Programı kapsamında ödeme desteği yapılır.

Aile Destek Programı başvurusu şahsen ya da e-Devlet portalı üzerinden yapılabilir. Eğer şahsen başvuru yapılacaksa en yakın olan ve ikamet adresinin bağlı bulunduğu gidilmelidir.

Aile Destek Programı için nereye başvurmalıyım?

Aile Destek Programı'na dahil olmak ve aile desteği almak isteyen kişiler eğer uygun koşullara sahipse başvuru yaparak destek talep edebilir. Eğer e-Devlet sistemi üzerinden online olarak başvuru yapılmayacaksa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen gidilerek başvuru yapılabilmektedir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün de dahil olduğu destek programına e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilir. E-Devlet sistemine önce kimlik numarası ve kişiye özel olan ve bir kez verilen şifre ile giriş yapılması gerekir.

Aile Destek Programı şartları nelerdir?

Aile Destek Programı'ndan her vatandaş faydalanamaz. Öncelikli olarak başvuru şartı bulunan programda sadece resmi olarak ihtiyaç sahibi olduğu saptanan ve program desteğinden yararlanmasına karar verilen kişiler dahil edilir.

Eğer destek talebinde bulunan kişilerin hanesi içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekir. Hanesinde noter, muhtar ya da memur olarak çalışan kişiler varsa o kişiler bu destekten yararlanamaz.

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatar?

E-Devlet aile destek programı sorgulaması yapmak için önce e-Devlet portalına giriş yapılmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetiminde olan programın ödeme tarihleri her yıl belli dönemlerde açıklanır.

Örnek olarak 2024 yılı için Aile Destek Programı kapsamında aile destek ödeneği alacak kişilerin ödemelerinin 10 Aralık 2024 tarihinde yatırılmaya başlanacağı açıklanmıştır. Ödemeler 12 aylık olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
aile
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