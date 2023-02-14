Aile dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisi ertelendi mi? İlk bölüm tarihi ve 14 Şubat 2023 Show TV yayın akışı

Aile dizisi ilk bölüm yayın tarihi ertelendi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisine ilişkin son durum merak konusu oldu. Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği, Hakan Bonomo'nun senaryosunu kaleme aldığı Show TV'nin yeni yapımı Aile dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. İşte konuya dair detaylar...

AİLE DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Aile dizisi bu akşam (14 Şubat 2023 Salı) ekrana gelmeyecek.

Dizinin ilk bölüm tarihi daha önce 14 Şubat olarak duyurulsa da 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası kanalın yayın akışında değişikliğe gidildi.

AİLE DİZİSİ ERTELEND Mİ?

Aile dizisinin ilk bölüm tarihi için henüz net bir açıklamada bulunulmadı fakat dizinin Şubat ayı sonunda başlayacağı düşünülüyor.

KIVANÇ TATLITUĞ VE SERENAY SARIKAYA'NIN OYNDIĞI AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

14 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah

12:00 Habertürk Ortak Yayını

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk Ortak Yayını

