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Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinin tarihi belli oldu mu?

21.02.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder ve Nur Sürer gibi usta isimleri kadrosunda bulunduran dizi, şimdiden izleyiciyi etkisi altına almış görünüyor. Aile dizisi hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinin tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinin tarihi belli oldu mu?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri sonrasında dizinin yayın tarihi ertelenmişti. İzleyicide büyük heyecan uyandıran dizi, heyecanla bekleniyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinin tarihi belli oldu mu?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile dizisinin yayın tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. İlk olarak Şubat'ta başlaması tahmin edilen dizinin tarihi yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Dizinin yayın tarihinin netleşmesi halinde, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİZİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aile dizisi Show TV'de yayınlanacak. Hangi gün yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Merakla beklenen dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya

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