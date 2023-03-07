Aile dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'li Aile dizisinin çekim yerleri

Aile dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizideki birçok oyuncu uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ay Yapım imzalı 'Aile'de başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor. Bu akşam yayın hayatına start verecek dizinin çekim yerleri oldukça merak edildi. Peki Aile dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte ayrıntılar...

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’lu Aile dizisinin çekimleri İzmir’in çeşitli ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çekimlerin yapıldığı ilçeler şu an için net olarak bilinmese de yakın zamanda ortaya çıkacaktır.

AİLE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlamadır. Dizinin özgün senaryosunu Hakan Bonomo üstlenmiştir.





