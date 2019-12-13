Aile dostunun şirketini üzerine aldı, 400 bin lira borçlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ’da asgari ücretle çalışan 2 çocuk babası Özkan Yıldırım'ın (35) maaşına, resmi kayıtlarda kendi adı bulunması nedeniyle, İzmir’de yaşayan aile dostu A.A.'ya ait şirketin 400 bin TL’lik vergi borcu nedeniyle haciz geldi.

2006 yılında yaptığı vatani görevinden İzmir'e gelip, bir benzin istasyonunda işe giren Özgür Yıldırım'a aile dostu A.A., "Şirketi üzerinize yapalım, burada başka güveneceğimiz kişi yok" dedi. Yıldırım da kabul etti. Bunun üzerine A.A.'nın sahibi olduğu şirketin resmi kaydı, Özkan Yıldırım'ın adına yapıldı. Yıldırım, 2012 yılında memleketi Elazığ’a döndü. Asgari ücretle çalışan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda eczanede ilaç almak istedi. Ancak maaşına haciz geldiğini öğrendi.

Bunun üzerine Vergi Dairesi'ne giden Yıldırım, şirketin 400 bin TL’lik vergi borcu bulunduğunu öğrendi. Bu nedenle maaşına haciz geldiğini öğrenen Özkan Yıldırım, durumu A.A.'ya bildirdi. Özkan Yıldırım, "2006 yılında askerden geldim. Belli bir süre dinlendikten sonra, beni aradılar. 'Gel bir şirket var, şirketi üzerinize yapalım, sağlam adam yok' dediler. Aile dostumuz diye kendisini kıramadım. Şirketi devir yaptık üzerimize. Kendisinden hiç bir maddi manevi destek beklemeden yaptım. 2012 yılında Elazığ’a geldim. Benzinlikte çalışıyorum. Asgari ücret maaşım var" dedi.

Yardım beklediğini ifade eden Yıldırım, "Vergi borcum 400 bin lira. Aile dostum olanların paraları olduğunu biliyorum. Çocukları özel okullarda okuyor. Benim iki tane bebeğim var. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Saflığımdan böyle oldu. Zor durumdayım, yardım bekliyorum" diye konuştu.

