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  4. Aile dramı yaşandı! Anne babanın cansız bedenini oğulları buldu!

Aile dramı yaşandı! Anne babanın cansız bedenini oğulları buldu!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.01.2025 13:28
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Adana’da aile dramı yaşandı... Karı koca sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedenini aynı evde kalan oğulları buldu.

Aile dramı yaşandı! Anne babanın cansız bedenini oğulları buldu!

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Koçak (29) sabah uyandığında, babası Ömer Faruk (68) ve annesi Semiha Koçak’ın (64) hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk ve Semiha Koçak çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü değerlendirildi.
İncelemelerin ardından çiftin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(İHA)

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Adana soba
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