Aile dramı yaşandı! Anne babanın cansız bedenini oğulları buldu!

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Koçak (29) sabah uyandığında, babası Ömer Faruk (68) ve annesi Semiha Koçak’ın (64) hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk ve Semiha Koçak çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü değerlendirildi.

İncelemelerin ardından çiftin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)