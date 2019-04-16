Aile eğitimlerinden 1 milyon 508 bin kişi faydalandı

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bilimsel bilgi desteğiyle aile mutluluğunu artırmaya yönelik hazırlanan Aile Eğitim Programı kapsamında, 2013'ten itibaren 1 milyon 508 bin 40 kişi ücretsiz eğitim aldı.

Bakanlık tarafından, ailenin bütünlüğünün korunması ve aile kurmak üzere bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması için Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenleniyor.

Aile üyelerinin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanan AEP, çiftlerin aile eğitimi ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi.

Beş alanda 28 modül ve 210 üniteden oluşan programla, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

"Eğitim ailede başlar" anlayışıyla 2013'ten bu yana uygulanan Aile Eğitim Programı ile aile eğitimi ve iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya olmak üzere çeşitli alanlarda 1 milyon 508 bin 40 kişi ücretsiz eğitim aldı.