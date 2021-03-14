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Aile fertleri o mesajla şoke oldu! Oğlunu çekmek isterken küvetteki çıplak fotoğrafını paylaştı

14.03.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Aile fertleri o mesajla şoke oldu! Oğlunu çekmek isterken küvetteki çıplak fotoğrafını paylaştı

İngiltere'de oğlunun fotoğrafını çekerek aile grubunda paylaşan annenin başına gelen dünyada yankı uyandırdı. Evlilik arifesinde olduğu nişanlısının anne-babasının ve kardeşlerinin olduğu grupta paylaştığı fotoğrafta fark etmediği detay, dikkatsiz annenin utanç yaşamasına sebep oldu. Küvette çıplak şekilde otururken oğlunun fotoğrafını çeken anne, tapa kapağına yansımasının düştüğünü fark etmedi. Vücudunun tamamen göründüğünü fark eder fark etmez silse de aile fertlerinin çoğu o fotoğrafı gördü.

İsminin açıklanmasını istemeyen anne, fotoğrafı yolladıktan sonra tapadan vücudunun göründüğünü anlayınca mesajı hemen sildi ama nişanlısının aile fertlerinden çoğu fotoğrafı gördü.

'OĞLUMUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAK İSTEMİŞTİM'

Fotoğrafı sansürleyip sosyal medya hesabından paylaşan anne, " Evlere mahkum olduğumuz bu dönemde nişanlımın ailesine sadece oğlumun fotoğrafını atmak istedim ama fark etmeden kendi çıplak fotoğrafımı da yolladım" dedi.

'FOTOĞRAFIN SİLİNDİĞİNİ SÖYLEYİNCE DERİN NEFES ALDIM'

Genç kadın "Fotoğrafı sildikten sonra hemen nişanlımı aradım ve fotoğrafın silinip silinmediğini sordum. Fotoğrafın silindiğini söyleyince derin bir nefes aldım" dedi.

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