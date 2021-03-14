Aile fertleri o mesajla şoke oldu! Oğlunu çekmek isterken küvetteki çıplak fotoğrafını paylaştı

İsminin açıklanmasını istemeyen anne, fotoğrafı yolladıktan sonra tapadan vücudunun göründüğünü anlayınca mesajı hemen sildi ama nişanlısının aile fertlerinden çoğu fotoğrafı gördü.

'OĞLUMUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAK İSTEMİŞTİM'

Fotoğrafı sansürleyip sosyal medya hesabından paylaşan anne, " Evlere mahkum olduğumuz bu dönemde nişanlımın ailesine sadece oğlumun fotoğrafını atmak istedim ama fark etmeden kendi çıplak fotoğrafımı da yolladım" dedi.

'FOTOĞRAFIN SİLİNDİĞİNİ SÖYLEYİNCE DERİN NEFES ALDIM'

Genç kadın "Fotoğrafı sildikten sonra hemen nişanlımı aradım ve fotoğrafın silinip silinmediğini sordum. Fotoğrafın silindiğini söyleyince derin bir nefes aldım" dedi.



