Aile genişliyor! Huawei Watch GT Runner resmen yolda

Huawei, akıllı saat ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Watch 3 ve Watch GT 3 modellerini de tanıtan teknoloji devi, şimdi ise Huawei Watch GT Runner ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik, Huawei Watch GT ile tanışacağımız resmi tarih de şimdiden belli.

HUAWEI'DEN WATCH GT RUNNER GELİYOR

Huawei, Huawei Watch GT Runner ismini taşıyan yeni akıllı saatini tanıtacağını resmen açıkladı. Huawei'nin açıkladığı bilgilere göre akıllı saat, 17 Kasım'da tanıtılacak.

HUAWEI WATCH GT RUNNER'IN ÖZELLİKLERİ

Huawei, Watch GT Runner'ın özellikleri için ayrıntılı bilgiler paylaşmadı. Ancak şirketin Weibo hesabından paylaştığı posterler, akıllı saatin dairesel tasarım ile geleceğini ve bir düğmeye sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca başka detaylar da mevcut.

Huawei Watch GT Runner, profesyonel koşuculara yönelik bir akıllı saat olacak gibi görünüyor. Posterlere göre saat, sporculara kat ettikleri mesafe ve dakikalık kalp atışları için bilgi verirken, hızları ve koşu performans endeksleri hakkında da veri sağlıyor.

Huawei Watch GT Runner ayrıca, yüzde 135 daha iyi performans sunan ve egzersiz rotalarını izlemek için bir akıllı telefon ihtiyacını ortadan kaldıran çift frekanslı bir GPS ile geliyor.

Watch GT Runner'ın Huawei'nin akıllı HarmonyOS'u çalıştırması bekleniyor.

