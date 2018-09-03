Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Kahramanmaraş'ta kendilerine "aile görüntüsü" vererek uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları öne sürülen anne ile oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbaratı çalışmalar sonucu bir otomobili takibe aldı.
Kahramanmaraş-Gaziantep karayolundaki Necip Fazıl Şehir Hastanesi civarında ekipler, K.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobili emniyetin otoparkına çeken ekipler, burada özel eğitimli dedektör köpeği "Alfi"nin de desteğiyle yaptıkları aramada, 10 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Polis ekipleri, sürücü K.A. ve yanındaki annesi A.K. gözaltına aldı.
Zanlıların Gaziantep'ten temin ettikleri uyuşturucuyu kendilerine "aile görüntüsü" vererek Kahramanmaraş'a getirmeye ve burada piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürüldü.
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