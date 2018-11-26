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"Aile görünümlü" uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kendilerine "aile görüntüsü" vererek uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Operasyonda 8 kilogram esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta kendilerine "aile görüntüsü" vererek uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde takibe aldıkları ve içerisinde bebek ve çocuğun da bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Aracı emniyetin otoparkına çeken ekipler, burada özel eğitimli dedektör köpeği "Alfi"nin de desteğiyle yaptıkları aramada, otomobilin motor kısmında 8 kilogram esrar ele geçirdi.

Polis ekipleri, sürücü O.Z. ve araçtaki H.G'yi gözaltına alırken, otomobilde yanlarında bebek ile çocuğun bulunduğu H.G. ve B.G isimli kadınların ifadesine başvurdu.

Şüphelilerin, Diyarbakır'dan temin ettikleri uyuşturucuyu kendilerine "aile görüntüsü" vererek Kahramanmaraş'a getirmeye ve burada piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

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aile süsü Kahramanmaraş operasyon uyuşturucu

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