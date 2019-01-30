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Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

Antalya’da narkotik ekipleri dedektör köpeğin yardımıyla bir otomobilin motor kaputu, jant, bagaj ve kapı bölümlerine zulalanmış eroin ele geçirdi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü.Narkotik ekipleri, aile süsü verilerek uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı ile harekete geçti.

Antalya’da narkotik ekipleri dedektör köpeğin yardımıyla bir otomobilin motor kaputu, jant, bagaj ve kapı bölümlerine zulalanmış eroin ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Narkotik ekipleri, aile süsü verilerek uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı ile harekete geçti. Aksu ilçe girişinde kendilerini aile gibi tanıtıp, kente tatile geldiklerini belirten 2’si kadın 4 kişinin bulunduğu otomobilde dedektör köpek "Yaman" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesiyle yapılan detaylı armada, otomobilin motor kaputu, jant, bagaj ve kapı bölmelerine poşetler içine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B, N.B, H.G. ve C.B, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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