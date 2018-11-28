HABER

Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

HATAY'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aile hekimi Ç.F., tutuklandı.

Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aile hekimi Ç.F., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ç.F.'yi, sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (9)Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (9)
Altınlarla kaçan gelin adayı, dolandırıcı çıktıAltınlarla kaçan gelin adayı, dolandırıcı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev dalgalar, binlerce martı için av fırsatı oldu

Gören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettiler

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Fatih'te polis ceza kesince çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı!

Çığlıkları ile polisi bile delirtmişti! Kimliği şoke etti...

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

Aydın'da şoke eden ölüm! Müteahhit bıçakla kendi boğazını kesti

Aydın'da şoke eden ölüm!

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.