Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Aile hekimi, ikamet ettiğimiz bölgeye göre ailelere atanan doktordur. Aile hekiminin seçilmesi, evinize yakın olan sağlık ocağının belirlenmesinden sonra oluşur. İkamet ettiğiniz bölgeden başka bir yere taşındıysanız online olarak aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Bu işlem ortalama 3 ile 5 gün arasında sisteme işlenmektedir.
Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Bu hekimler iç hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, psikoloji, kardiyoloji ve genel cerrahi alanlarında belirli sürelerde rotasyon yapar ve bu alanlardaki genel bilgilere sahip olur. Aile hekimi, sizin ve ailenizin ikamet ettiği konuma bağlı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. İkamet ettiğiniz bölgeye en yakın doktor olduğundan, en ufak bir rahatsızlanmanızda bile aile hekiminize gidebilir hatta eğer gidemiyorsanız aile hekimini tedavi için evinize çağırabilirsiniz. Aile hekimleri, Bakanlık tarafından atanan uzman doktorlardan oluşur.
Aile hekimi, ikamet ettiğiniz bölgeye göre belirlendiği için, taşınmanız halinde değiştirilmesi durumu meydana gelir. Örneğin İstanbul’da Beylerbeyi ilçesinde oturuyorken, Kartal’a taşınmanız halinde aile hekiminiz Beylerbeyi’ne bağlı bir sağlık ocağında kalacağından artık sizin aile hekimliğinizi yapamaz. Bundan dolayı da aile hekiminizi değiştirmeniz gerekmektedir. Bunun haricinde hususi sebeplerden kaynaklı olan memnun kalmama durumu halinde aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Aile hekiminizi değiştirmenin birkaç yolu vardır. Biz de bu yazımızda sizler için bu seçenekleri derledik.
İkametgahınızın değişmiş olmasından veya başka sorunlardan dolayı aile hekimini değiştirmek istiyorsanız uzun uzun işlemler yapmanıza gerek yoktur. Herhangi bir bakanlığa dilekçe yazmanıza ya da uğraşmanıza da gerek yoktur. Devletin sunduğu uygulama olan ve tüm kamu kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetleri alabildiğiniz gibi E devlet ile aile hekimi değiştirme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak E-devlet sistemine T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak giriş yapmanız gerekiyor. Eğer henüz E-devlet uygulamasına kayıt olmadıysanız, kayıt olmalısınız. E-devlet uygulamasına kayıt olmak için ise bir şifre gereklidir. Bu şifre çevrimiçi sitelerden sağlanamaz. Bizzat PTT’ye gidip cüzi bir ücret karşılığı E-devlet şifresi almanız gerekmektedir. E-devlet uygulamasına giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘’Aile hekimimi değiştirmek istiyorum.’’ yazmanız halinde karşınıza gelen ekranda bulunan ‘’Uygulamaya Git’’ butonuna tıklayarak işleme başlayabilirsiniz. E-devlet’in sizi yönlendirdiği uygulama E-nabız uygulamasıdır. Bunun yanı sıra şuan bağlı olduğunuz aile hekimini ve sağlık ocağını E-devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz. E-devlet uygulamasının arama kısmına ‘’Aile Hekimi Sorgula’’ yazmanız halinde hem bağlı olduğunuz sağlık ocağını hem de aile hekiminizi öğrenebilirsiniz.
E-nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulmuş bir uygulamadır. ‘’Haftanın yedi günü, günün her saati sağlık.’’ sloganıyla ortaya çıkmıştır. E nabız hastaneden randevu almak, geçmiş randevularınıza bakmak, aile hekimi degiştirme ve durum takibi yapmak gibi sağlık konusunda birçok işleminizi gerçekleştirebileceğiniz bir uygulamadır.
“E nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır?” sorusu bu işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Eğer ilk defa E-nabız sistemine giriş yapıyorsanız kayıt gerektirebilir. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. E-nabız uygulamasına kayıt olduktan veya giriş yaptıktan sonra ‘’Aile Hekimi Değiştir’’ butonuna tıklayarak aile hekimi değiştirme talebinizi gerekli mercilere göndermiş olursunuz. Bu işlemin sonrasında kendinize yeni bir aile hekimi seçmeniz gerekmektedir. İkamet ettiğiniz bölgeye göre size atanmış olan sağlık ocağında çalışan hekimlerden birini seçebilirsiniz. Aile hekimlerinin alabildiği hasta sayısı sınırlıdır. Kırmızı ile gösterilen aile hekimleri, hasta alım sınırına ulaşmış demektir. Bu yüzden kırmızı ile gösterilen aile hekimlerini tercih edemezsiniz. Aile hekimi değiştirme talebinizin onaylanması yoğunluktan dolayı birkaç gün sürecektir.
E-nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında yürürlüğe konulmuştur. Aile hekim işlemlerinin haricinde birçok işlem yapabildiğiniz bir platformdur. ‘’’Bilgi Ekleme’’ kısmına mevcut olan şeker, nabız, tansiyon bilgilerinizi ekleyebilir, düzenli bilgi girişi olması durumunda bu verilerinizi E-nabız sayesinde takip edebilirsiniz. E-nabız üzerinden istediğiniz ilden, ilçeden ve hastaneden randevu alabilirsiniz. Aldığınız randevuyu herhangi bir yere yazmanıza gerek yoktur. Buradan aldığınız randevu; tarih, doktor ve adres halinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra aldığınız randevuyu iptal edebilirsiniz. Sağlık bilgilerinizi de dilediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz. Sizin için endişelenen ve sizi sürekli göz önünde tutmak isteyen yakınlarınıza son durumunuz hakkındaki tüm bilgileri gönderebilirsiniz. Bunun için sağlık bilgilerinizi paylaşacağınız kişinin T.C kimlik numarasını ve cep telefonunu girmeniz yeterlidir. Aynı zamanda mevcut olan aile hekiminizi görebilir, aile hekimini değiştirme işlemlerinizi de bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz.
Eğer E-devlet şifresine sahipseniz, E-nabız uygulamasına kayıt olmanıza gerek yoktur. E-devlet uygulamasına girmeniz halinde E-nabız uygulamasına da kolaylıkla geçebilirsiniz. E-devlet üzerinden E-nabız’a giriş yapmak istiyorsanız ilk olarak E-devlet sistemi üzerinde oturum açmanız gerekmektedir. Bunun sonrasında arama kısmına ‘’E-nabız’’ yazmanız halinde, E-devlet sistemi sizi E-nabız’a yönlendirecektir. Böyle yapmanız halinde E-nabız sizden herhangi bir şifre veya bilgi istemeyecektir.
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