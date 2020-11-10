Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Aile hekimi, ikamet ettiğimiz bölgeye göre ailelere atanan doktordur. Aile hekiminin seçilmesi, evinize yakın olan sağlık ocağının belirlenmesinden sonra oluşur. İkamet ettiğiniz bölgeden başka bir yere taşındıysanız online olarak aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Bu işlem ortalama 3 ile 5 gün arasında sisteme işlenmektedir.

Aile Hekimi Nedir?

Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Bu hekimler iç hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, psikoloji, kardiyoloji ve genel cerrahi alanlarında belirli sürelerde rotasyon yapar ve bu alanlardaki genel bilgilere sahip olur. Aile hekimi, sizin ve ailenizin ikamet ettiği konuma bağlı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. İkamet ettiğiniz bölgeye en yakın doktor olduğundan, en ufak bir rahatsızlanmanızda bile aile hekiminize gidebilir hatta eğer gidemiyorsanız aile hekimini tedavi için evinize çağırabilirsiniz. Aile hekimleri, Bakanlık tarafından atanan uzman doktorlardan oluşur.

Aile Hekimi Değiştirme

Aile hekimi, ikamet ettiğiniz bölgeye göre belirlendiği için, taşınmanız halinde değiştirilmesi durumu meydana gelir. Örneğin İstanbul’da Beylerbeyi ilçesinde oturuyorken, Kartal’a taşınmanız halinde aile hekiminiz Beylerbeyi’ne bağlı bir sağlık ocağında kalacağından artık sizin aile hekimliğinizi yapamaz. Bundan dolayı da aile hekiminizi değiştirmeniz gerekmektedir. Bunun haricinde hususi sebeplerden kaynaklı olan memnun kalmama durumu halinde aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Aile hekiminizi değiştirmenin birkaç yolu vardır. Biz de bu yazımızda sizler için bu seçenekleri derledik.