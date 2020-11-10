HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

İkamet edilen yere en yakın aile hekimini tercih eden vatandaşlar, olası bir taşınma durumunda E devlet aile hekimi değiştirme hizmetinden faydalanarak, aile hekimini kolaylıkla değiştirebiliyor.

Aile hekimi değiştirme ve sorgulama işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Aile Hekimi Nedir?
  • Aile Hekimi Değiştirme
  • E- Devlet ile Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?
  • E-Nabız Nedir?
  • E-Nabız İle Aile Hekimimi Nasıl Değiştirebilirim?
  • E-Nabız Uygulamasının Sağladığı Diğer İmkanlar

Aile hekimi, ikamet ettiğimiz bölgeye göre ailelere atanan doktordur. Aile hekiminin seçilmesi, evinize yakın olan sağlık ocağının belirlenmesinden sonra oluşur. İkamet ettiğiniz bölgeden başka bir yere taşındıysanız online olarak aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Bu işlem ortalama 3 ile 5 gün arasında sisteme işlenmektedir.

Aile Hekimi Nedir?

Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Bu hekimler iç hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, psikoloji, kardiyoloji ve genel cerrahi alanlarında belirli sürelerde rotasyon yapar ve bu alanlardaki genel bilgilere sahip olur. Aile hekimi, sizin ve ailenizin ikamet ettiği konuma bağlı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. İkamet ettiğiniz bölgeye en yakın doktor olduğundan, en ufak bir rahatsızlanmanızda bile aile hekiminize gidebilir hatta eğer gidemiyorsanız aile hekimini tedavi için evinize çağırabilirsiniz. Aile hekimleri, Bakanlık tarafından atanan uzman doktorlardan oluşur.

Aile Hekimi Değiştirme

Aile hekimi, ikamet ettiğiniz bölgeye göre belirlendiği için, taşınmanız halinde değiştirilmesi durumu meydana gelir. Örneğin İstanbul’da Beylerbeyi ilçesinde oturuyorken, Kartal’a taşınmanız halinde aile hekiminiz Beylerbeyi’ne bağlı bir sağlık ocağında kalacağından artık sizin aile hekimliğinizi yapamaz. Bundan dolayı da aile hekiminizi değiştirmeniz gerekmektedir. Bunun haricinde hususi sebeplerden kaynaklı olan memnun kalmama durumu halinde aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Aile hekiminizi değiştirmenin birkaç yolu vardır. Biz de bu yazımızda sizler için bu seçenekleri derledik.

E- Devlet ile Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

İkametgahınızın değişmiş olmasından veya başka sorunlardan dolayı aile hekimini değiştirmek istiyorsanız uzun uzun işlemler yapmanıza gerek yoktur. Herhangi bir bakanlığa dilekçe yazmanıza ya da uğraşmanıza da gerek yoktur. Devletin sunduğu uygulama olan ve tüm kamu kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetleri alabildiğiniz gibi E devlet ile aile hekimi değiştirme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak E-devlet sistemine T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak giriş yapmanız gerekiyor. Eğer henüz E-devlet uygulamasına kayıt olmadıysanız, kayıt olmalısınız. E-devlet uygulamasına kayıt olmak için ise bir şifre gereklidir. Bu şifre çevrimiçi sitelerden sağlanamaz. Bizzat PTT’ye gidip cüzi bir ücret karşılığı E-devlet şifresi almanız gerekmektedir. E-devlet uygulamasına giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘’Aile hekimimi değiştirmek istiyorum.’’ yazmanız halinde karşınıza gelen ekranda bulunan ‘’Uygulamaya Git’’ butonuna tıklayarak işleme başlayabilirsiniz. E-devlet’in sizi yönlendirdiği uygulama E-nabız uygulamasıdır. Bunun yanı sıra şuan bağlı olduğunuz aile hekimini ve sağlık ocağını E-devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebilirsiniz. E-devlet uygulamasının arama kısmına ‘’Aile Hekimi Sorgula’’ yazmanız halinde hem bağlı olduğunuz sağlık ocağını hem de aile hekiminizi öğrenebilirsiniz.

E-Nabız Nedir?

E-nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulmuş bir uygulamadır. ‘’Haftanın yedi günü, günün her saati sağlık.’’ sloganıyla ortaya çıkmıştır. E nabız hastaneden randevu almak, geçmiş randevularınıza bakmak, aile hekimi degiştirme ve durum takibi yapmak gibi sağlık konusunda birçok işleminizi gerçekleştirebileceğiniz bir uygulamadır.

E-Nabız İle Aile Hekimimi Nasıl Değiştirebilirim?

“E nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır?” sorusu bu işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Eğer ilk defa E-nabız sistemine giriş yapıyorsanız kayıt gerektirebilir. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. E-nabız uygulamasına kayıt olduktan veya giriş yaptıktan sonra ‘’Aile Hekimi Değiştir’’ butonuna tıklayarak aile hekimi değiştirme talebinizi gerekli mercilere göndermiş olursunuz. Bu işlemin sonrasında kendinize yeni bir aile hekimi seçmeniz gerekmektedir. İkamet ettiğiniz bölgeye göre size atanmış olan sağlık ocağında çalışan hekimlerden birini seçebilirsiniz. Aile hekimlerinin alabildiği hasta sayısı sınırlıdır. Kırmızı ile gösterilen aile hekimleri, hasta alım sınırına ulaşmış demektir. Bu yüzden kırmızı ile gösterilen aile hekimlerini tercih edemezsiniz. Aile hekimi değiştirme talebinizin onaylanması yoğunluktan dolayı birkaç gün sürecektir.

E-Nabız Uygulamasının Sağladığı Diğer İmkanlar

E-nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında yürürlüğe konulmuştur. Aile hekim işlemlerinin haricinde birçok işlem yapabildiğiniz bir platformdur. ‘’’Bilgi Ekleme’’ kısmına mevcut olan şeker, nabız, tansiyon bilgilerinizi ekleyebilir, düzenli bilgi girişi olması durumunda bu verilerinizi E-nabız sayesinde takip edebilirsiniz. E-nabız üzerinden istediğiniz ilden, ilçeden ve hastaneden randevu alabilirsiniz. Aldığınız randevuyu herhangi bir yere yazmanıza gerek yoktur. Buradan aldığınız randevu; tarih, doktor ve adres halinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra aldığınız randevuyu iptal edebilirsiniz. Sağlık bilgilerinizi de dilediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz. Sizin için endişelenen ve sizi sürekli göz önünde tutmak isteyen yakınlarınıza son durumunuz hakkındaki tüm bilgileri gönderebilirsiniz. Bunun için sağlık bilgilerinizi paylaşacağınız kişinin T.C kimlik numarasını ve cep telefonunu girmeniz yeterlidir. Aynı zamanda mevcut olan aile hekiminizi görebilir, aile hekimini değiştirme işlemlerinizi de bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

Eğer E-devlet şifresine sahipseniz, E-nabız uygulamasına kayıt olmanıza gerek yoktur. E-devlet uygulamasına girmeniz halinde E-nabız uygulamasına da kolaylıkla geçebilirsiniz. E-devlet üzerinden E-nabız’a giriş yapmak istiyorsanız ilk olarak E-devlet sistemi üzerinde oturum açmanız gerekmektedir. Bunun sonrasında arama kısmına ‘’E-nabız’’ yazmanız halinde, E-devlet sistemi sizi E-nabız’a yönlendirecektir. Böyle yapmanız halinde E-nabız sizden herhangi bir şifre veya bilgi istemeyecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
İlk kez yayınlandı! Hiç görmediğiniz Atatürk fotoğraflarıİlk kez yayınlandı! Hiç görmediğiniz Atatürk fotoğrafları
İkinci el araba fiyatları yükseldi!İkinci el araba fiyatları yükseldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır? E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi!
E-devlet girişi ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Kültür Bakanı paylaştı! 10 Kasım'a özel ilk kez yayınlanan türkülü Atatürk fotoğrafları
İlk kez yayınlandı! Hiç görmediğiniz Atatürk fotoğrafları
Dünyada ikinci sırada! Valla Kanyonu hayran bırakıyor
Dünyada ikinci sırada! Gören hayran kalıyor
200 Metrekarelik Atatürk portresi hayran bıraktı
Dev Atatürk portresi hayran bıraktı
Bir anda yere yığıldı! Herkes koronavirüs sandı ama...
Bir anda yere yığıldı, yardım eden adama sarılıp ağladı!
Kasım ayında yazı yaşıyorlar! Plajlar turistlere kaldı
Kasım ayında yazı yaşıyorlar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.