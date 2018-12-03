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Aile hekimi, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

GİRESUN'da aile hekimi olarak görev yapan Dr.

Aile hekimi, evinde ölü bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Kartal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dr. Ahmet Kartal'ın AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın kardeşi olduğu öğrenildi.
Merkez Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ahmet Kartal'dan 3 gündür haber alamayan çalışma arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, Nizamiye Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri, Kartal'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dr. Ahmet Kartal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Dr. Kartal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Daha sonra Dr. Ahmet Kartal için çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nde cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Dr. Kartal'ın cenazesi memleketi Van'a gönderildi. Dr. Ahmet Kartal'ın AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

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