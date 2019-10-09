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Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: - "Sosyal medyaya yansıyan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi hekimi ile hastanın münakaşası hakkında, konunun aydınlatılması açısından inceleme başlatılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada "Doktor ile hastanın kavgası" başlığıyla yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 Ekim'de sosyal medyaya yansıyan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi hekimi ile aile sağlığı merkezinde tedavi olmaya gelen hastanın münakaşası hakkında, konunun aydınlatılması açısından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi İstanbul İl Sağlık Müdürülüğü tartışma

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