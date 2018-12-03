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Aile hekimi, takla atan araçtan yara almadan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

SİVAS'ta traktör ile çarpışan otomobil takla atarak devrildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta traktör ile çarpışan otomobil takla atarak devrildi. Otomobilin sürücüsü aile hekimi Semih Dinç, olayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Dinç(40) yönetimindeki 06 SN 752 plakalı otomobil ile Sami Evci idaresindeki 58 AP 553 plakalı traktör bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak devrildi. Aile hekimi olan otomobil sürücüsü Semih Dinç, yolda ters dönerek duran araçtan yara almadan çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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