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Aile hekimine muayene olanların sayısı yüzde 5 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttığını gördük" - "2018 yılının ilk 6 ayında rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14'lük artışla 620 bine yükseldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimlerinin muayene sayısının yüzde 5, kanser tarama oranının yüzde 14 arttığını bildirdi.

Koca, yazılı açıklamasında, aile hekimliğinin 2005'te pilot uygulama olarak başlatıldığını ve kısa sürede yurt geneline yaygınlaştırıldığını belirtti.

Aile hekimliğinin, başta aşılama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığının altını çizen Koca, daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilmek için her geçen gün daha da güçlendirilen Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile vatandaşların hastanelere gitme ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarına çözüm bulabildiğini vurguladı.

Bakan Koca, vatandaşların aile hekimleri ile tanışmaları ve öncelikle aile hekimlerini tercih etmeleri için başlatılan "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyasında da olumlu gelişmeler elde edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttığını gördük. ASM'lerimizde akut ve kronik hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık taramaları yapılıyor. Bu taramalarla birçok vatandaşımızın hastalığını erken teşhis etmemiz mümkün oldu. ASM'lerde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14'lük artışla 620 bine yükseldi."

Aile hekimliğinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de başarıyla uygulandığına işaret eden Koca, "Bu başarıda en büyük pay şüphesiz ilk günden beri bu işi sahiplenen aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarına aittir. Hekim başına düşen nüfus diğer ülkelere kıyaslandığında oldukça yüksek olmasına rağmen büyük bir fedakârlıkla ve hekimliğin ulvi değerleriyle hizmet vermekteler." değerlendirmesinde bulundu.

- "25 bin aile hekimimiz görev yapıyor"

Bakan Koca, bugün itibarıyla 8 bin Aile Sağlığı Merkezinde yaklaşık 25 bin aile hekiminin görev yaptığını anımsattı.

Aile hekimi başına düşen nüfusun 3 bin 100 olduğu bilgisini veren Koca, "Yeni hekimlerimizin uygulamaya dahil olmasıyla hekim başına düşen nüfus her geçen gün azalıyor. Bu sayıyı 2023'te 2 bin 700 kişiye düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın başladığı dönemlere göre aile sağlığı birimlerinde çalışan hekimlerimizin ve personelimizin görev koşullarını da iyileştirdik, bu koşulları daha da iyileştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamım, henüz tanışmamışlarsa aile hekimleri ile tanışmaları ve herhangi bir şikayetleri olmasa da aile hekimleri ile irtibatlarını korumaları. Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için aile hekiminizi erken tanıyın." ifadelerini kullandı.

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Aile Hekimliği Aile Sağlığı Merkezi kalın bağırsak Sağlık Bakanlığı Tarama

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