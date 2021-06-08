Aile Hekimleri BioNTech Aşısı Yapmaya Başladı

Türkiye’de BioNTech aşısının uygulanmasıyla ilgili olarak yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının yapılması için artık aile hekimliklerinin de kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de daha önce Çin’in Sinovac aşısı aile hekimlikleri tarafından yapılıyor ancak saklama koşulları nedeniyle BioNTech aşısı yapılamıyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde aile hekimleri de BioNTech aşısını bugünden itibaren yapmaya başlayacaklar. Türkiye Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Eylül ayına kadar da 120 milyon doz BioNTech aşısı satın almak üzere anlaşma yapmış durumda.

Aynı esnada Çin’in Sinovac ve Rusya’nın Sputnik aşılarının da Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda 100 milyon doz Sinovac ve 50 milyon doz Sputnik aşısı alınması için anlaşmalar imzalandığı ifade edilmişti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaz aylarının ortasına kadar aşılamada 20 yaşa kadar inilmesinin hedeflendiğini belirtiyorlar. Dün itibariyle herhangi bir yaş sınırı olmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların öğretmenlerine de aşı randevusu verilmeye başlandığı açıklandı.

