HABER
  4. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yetişkinler için aşı uyarısı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yetişkinler için aşı uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yetişkinler için aşı uyarısı

İSTANBUL (AA) - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Basın Yayın ve Bilişim Komisyonu Üyesi Dr. Emine Özden Gezer, bulaşıcı hastalıklara karşı ömür boyu bağışıklama sağlayabilmek için yalnızca çocukluk döneminde değil, erişkin yıllarda da belli dönemlerde aşı olunması gerektiğini bildirdi.

Dr. Emine Özden Gezer, yaptığı yazılı açıklamada, bağışıklama ve temiz içme suyu temininin 20. yüzyılın en önemli halk sağlığı uygulamaları olduğunu ve muazzam başarılar elde edildiğini aktardı.

Gezer, bağışıklık sisteminin ilerleyen yaşlarda gerilemeye başladığını ve özellikle yaşlılık döneminde iyice zayıfladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bulaşıcı hastalıklara karşı bir ömür boyu bağışıklama sağlayabilmek ve onlarla olan savaşımızda başarılı olabilmek için yalnızca çocukluk döneminde değil, erişkin yıllarımızda da belli dönemlerde aşı olmamız gerekmektedir. Özellikle de gebelik dönemlerinde yapılarak hem anneyi hem de bebeği koruyan tetanos, grip, Hepatit B, zatürre, zona, HPV aşıları ve dünyanın belli bölgelerine seyahat edecek kişilere yapmış olduğumuz aşılarıyla kişilerin ömür boyu sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlayabiliyoruz."

Öte yandan grip aşısını kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, astım, kronik böbrek hastalığı ve KOAH olanlarla 65 yaş üzeri kişilerin her yıl yaptırmasını önerdiklerini vurgulayan Gezer, yine bu kişilere hayatlarında bir kez zatürre aşısı yaptırmalarını tavsiye ettiklerini bildirdi.

Gezer, tüm aile sağlığı merkezlerinde grip ve zatürre aşılarının ücretsiz uygulandığını aktararak, "Sağlımızın korunması açısından aşılanma büyük önem taşıyor. Bu konuda bilgi almak için aile hekimine başvurulabilir. Sağlıklı bir toplumun ancak sağlıklı bireyler tarafından oluştuğu unutulmamalıdır. Bu nedenledir ki biz aile hekimleri olarak hem çocuklarınızı hem kendinizi hem de anne ve babalarınızı alıp aile sağlığı merkezlerine gitmenizi, aşılanma durumunuzu öğrenmenizi ve gerekli aşılarınızı olmanızı tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Veremsiz bir Türkiye için insandan akciğer yaptılarVeremsiz bir Türkiye için insandan akciğer yaptılar
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, mezun olduğu OMÜ’deSağlık Bakan Yardımcısı Birinci, mezun olduğu OMÜ’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşı Basın Yayın ve Bilişim Komisyonu Üyesi Dr. Emine Özden Gezer

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pankreas kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri tedavisi var mı?

Tedavisi yok sanılıyor ama... Umut veren açıklama!

Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Korkutan açıklama! Domuz gribi vakaları arttı

Çinli bilim insanlarından yeşil çay araştırması! Ömrü uzatıyor

Bilim insanlarından yeşil çay araştırması: Ömrü uzatıyor

Influenza nedir? Influenza belirtileri nelerdir?

Influenza nedir?

Lyme hastalığı nedir? Lyme tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

İşte Justin Bieber'ın hastalığı! Felce bile yol açabiliyor

Akciğer kanseri tedavisinde erken teşhis hayati önem taşıyor! Akciğer kanserinde erken teşhis için ne yapılmalı

Bu hastalıkta erken teşhis hayatı önem taşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.