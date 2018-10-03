Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı

İlaçta sahte reçetenin engellenmesi ve kırtasiye masraflarını azaltarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçıyla başlatılan e-reçete uygulamasının kapsamı genişliyor.
Akşam gazetesinden Doruk Çakar'ın haberine göre, bu doğrultuda ekim ayı başı itibariyle işyeri hekimleri ve huzurevleri için e-reçeteye geçiş süreci başlamıştı. Aile hekimlerinin de e-reçete uygulamasına geçişi amacıyla ön çalışma başlatıldı.
PİLOT UYGULAMA İZMİR'DE BAŞLADI
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıda, aile sağlığı merkezlerinin bu sisteme entegrasyonunun sağlanması amacıyla pilot uygulamanın başladığı bildirildi. Bu kapsamda İzmir’deki görev yapan tüm aile hekimlerinin reçetelerini e-reçete olarak hazırlamaları istendi.
İzmir’de gerçekleşecek pilot uygulamayla ortaya çıkabilecek olası sorunlar belirlenecek.
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