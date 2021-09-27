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Aile hekimlerinden aşı çağrısı

27.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Aile Hekimleri Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Vahap Almasulu, pandemi sürecinde sorumluluklarının farkında çalıştıklarını belirterek, "Bu hastalığı aşı ile yeneceğimize inanıyoruz" dedi.

Aile hekimlerinden aşı çağrısı

Malatya Aile Hekimliğini Geliştirme Derneği’nde (MAHGED) genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Dr. Vahap Almasulu, pandemi ile mücadelede aşının önemini vurgulayarak “Bu hastalığı aşı ile yeneceğimize inanıyoruz. Pandemi sürecinde sorumluluğumuzun bilinci içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz “ dedi.
Pandemi döneminde sağlık sektöründe en önemli sorumluluğu aile hekimlerinin üstlendiğini ve aşı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Dr. Almasulu, "Malatya’da Aile Hekimleri olarak pandemi sürecinde sorumluluğumuzun bilinci içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Sağlık alanında önemli bir yük var. Zorlu ama bir o kadarda onurlu bir görevi yerine getiriyoruz. Ben tüm meslektaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Ama halkımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum. Yeter ki kurallara uyalım ve aşı konusunda gereken hassasiyeti gösterelim. Malatya’nın aşı duyarlılığı şu an için bizi sevindirmekte" şeklinde konuştu.

Dr. Vahap Almasulu başkanlığındaki Malatya Aile Hekimliğini Geliştirme Derneği’nin yeni yönetiminde ise Dr. Özgür Murtaza İçen, Dr. Hümeyra Güzel, Uzm. Dr. Diren Gürbüz ve Dr. Hüseyin Selçuk yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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