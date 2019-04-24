Aile hekimlerinden aşı duyarlılığını artırmak için internet sitesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, dernek tarafından hazırlanan "www.asinedir.com"da aşı ile önlenebilir tüm hastalıklar hakkında açık ve kolay anlaşılır şekilde aydınlatıcı bilgiler ile bu hastalıklardan korunma ve aşılanma önerilerine yer verildiğini belirtti.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Aşı Haftası'nda yapılan etkinliklerle bağışıklık konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının artırılmasının planlandığını ifade etti.

Birinci basamak sağlık hizmet sunucularının en önemli görevinin koruyucu hekimlik olduğuna işaret eden Özdemir, aile hekimliğinde çocukluk çağı aşılamaları, erişkin aşılamaları ve risk grupları aşılamalarının rutin olarak yapıldığını anlattı.

Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2013 yılı karma aşı oranlarının uluslararası karşılaştırmasında dünya ortalamasının yüzde 83, Avrupa'nın yüzde 94, Türkiye'nin yüzde 97 olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Toplu yaşamın kaçınılmaz bir kültür haline dönüşmesi ve küresel anlamda seyahat olanaklarının sınırsız hale gelmesi sonucu bulaşıcı hastalıklar tüm dünyaya kolaylıkla yayılabilme özelliği ile önemli sağlık sorunları arasında yerini almış ancak aşılama sayesinde yaşamı etkileyen küresel bir tehdit olmaktan uzak kalmayı başarmıştır. Dünya genelinde yapılan kızamık, çocuk felci, hepatit, zatürre, menenjit gibi birçok aşı sayesinde her yıl 3 milyon ölümün önüne geçilmektedir. DSÖ tarafından yeni aşılarla aşılama hizmetlerinin tamamen uygulanır hale gelmesi sayesinde, 2011-2020'de 26 milyon hayatın daha kurtarılabileceği bildirilmiştir."