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Aile hekimlerinden aşı duyarlılığını artırmak için internet sitesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:09 | Son Güncelleme

İSTAHED Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Hamza Özdemir: - "Gönüllülük esasıyla, aşı çalışma grup üyelerinin değerli katkıları sayesinde www.asinedir.com adresi ile web sitesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu platformda, aşı ile önlenebilir tüm hastalıklar hakkında açık ve kolay anlaşılır şekilde halkımıza yönelik aydınlatıcı bilgiler ile bu hastalıklardan korunma ve aşılanma önerilerine yer verilmiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, dernek tarafından hazırlanan "www.asinedir.com"da aşı ile önlenebilir tüm hastalıklar hakkında açık ve kolay anlaşılır şekilde aydınlatıcı bilgiler ile bu hastalıklardan korunma ve aşılanma önerilerine yer verildiğini belirtti.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Aşı Haftası'nda yapılan etkinliklerle bağışıklık konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının artırılmasının planlandığını ifade etti.

Birinci basamak sağlık hizmet sunucularının en önemli görevinin koruyucu hekimlik olduğuna işaret eden Özdemir, aile hekimliğinde çocukluk çağı aşılamaları, erişkin aşılamaları ve risk grupları aşılamalarının rutin olarak yapıldığını anlattı.

Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2013 yılı karma aşı oranlarının uluslararası karşılaştırmasında dünya ortalamasının yüzde 83, Avrupa'nın yüzde 94, Türkiye'nin yüzde 97 olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Toplu yaşamın kaçınılmaz bir kültür haline dönüşmesi ve küresel anlamda seyahat olanaklarının sınırsız hale gelmesi sonucu bulaşıcı hastalıklar tüm dünyaya kolaylıkla yayılabilme özelliği ile önemli sağlık sorunları arasında yerini almış ancak aşılama sayesinde yaşamı etkileyen küresel bir tehdit olmaktan uzak kalmayı başarmıştır. Dünya genelinde yapılan kızamık, çocuk felci, hepatit, zatürre, menenjit gibi birçok aşı sayesinde her yıl 3 milyon ölümün önüne geçilmektedir. DSÖ tarafından yeni aşılarla aşılama hizmetlerinin tamamen uygulanır hale gelmesi sayesinde, 2011-2020'de 26 milyon hayatın daha kurtarılabileceği bildirilmiştir."

Türkiye'de çocukların ve risk grubunda bulunan yetişkinlerin tamamına erişilmesi ve aşılanması hedefinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve aile hekimlerinin aşı uygulayıcı birim olarak başarının önemli mimarı olduğunu ifade eden Özdemir, aşı kararsızlığının önüne geçmek, aile hekimlerine aşı uygulama pratiğinde yön vermek, halka doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında yardımcı olmak amacıyla geçen yıl dernek kapsamında Aşı Çalışma Grubu kurulduğuna değindi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Gönüllülük esasıyla aşı çalışma grup üyelerinin değerli katkıları sayesinde www.asinedir.com adresi ile web sitesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu web platformunda, aşı ile önlenebilir tüm hastalıklar hakkında açık ve kolay anlaşılır şekilde halkımıza yönelik aydınlatıcı bilgiler ile bu hastalıklardan korunma ve aşılanma önerilerine yer verilmiştir. Sağlığımızla ilgili en sağlıklı ve en kolay ulaşılabilir bilgi kaynağımız aile hekimlerimiz iken tüm hayatımız boyunca ihtiyacını duyduğumuz, bizi hastalıklardan koruyan aşılar hakkında da en güvenilir bilgi kaynağımız yine aile hekimlerimizdir."

İSTAHED Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, aile hekimlerinin çocuklarıyla yer aldığı bilgilendirici bir videonun da hazırlandığını ekledi.

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İSTAHED İSTAHED Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir

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