Aile hekimlerinden sonra sağlık çalışanları da eylemde! İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplandılar

Özellikle üniversite hastanesinde çalışan hocalar ve sağlık çalışanları devlet hastanelerindeki randevu sorununa dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın MHRS randevu sistemindeki yoğunluk nedeniyle insanlar devlet hastanelerinde randevu bulamayınca ilk iş olarak üniversite hastanelerine geliyorlar.

Habertürk TV muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in aktardığı bilgilere göre; Bu yoğunluk üniversite hastanelerini etkiliyor. Üniversite hastanelerine kanser hastası da gelebiliyor, basit bir burun akıntısı şikayeti olan da.

Dolayısıyla, çalışanlar bu yoğunluk nedeniyle nitelikli araştırma yapamaz hale geldiklerini dile getiriyor.

Öte yandan sağlıktaki şiddet de gündemlerinde yer alan başlıklardan biri. Ayrıca performans ücreti ve tek maaş olmaması da yine 2. ve 3. basamakta yani kamu hastanelerinde çalışan doktorların ve sağlık çalışanlarının gündeminde.