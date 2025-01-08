HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aile hekimlerinden sonra sağlık çalışanları da eylemde! İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplandılar

Aile hekimlerinden sonra sağlık çalışanları da eylemde! İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplandılar

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.01.2025 16:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanları kasım ayından beri ayda 5 gün olmak üzere iş bırakma eylemi yapıyor. Bugün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan grup, 2. ve 3. basamak yani devlet, şehir ve üniversite hastanelerinde çalışan hekimler ve sağlık çalışanları. Öncelikli amaçları aile hekimlerinin 3 aydır yaptığı iş bırakma eylemine destek olmak ama aynı zamanda kendi sorunlarını da duyurmak istiyorlar.

Aile hekimlerinden sonra sağlık çalışanları da eylemde! İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplandılar

Özellikle üniversite hastanesinde çalışan hocalar ve sağlık çalışanları devlet hastanelerindeki randevu sorununa dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın MHRS randevu sistemindeki yoğunluk nedeniyle insanlar devlet hastanelerinde randevu bulamayınca ilk iş olarak üniversite hastanelerine geliyorlar.

Ekran görüntüsü 2025-01-08 161244

Habertürk TV muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in aktardığı bilgilere göre; Bu yoğunluk üniversite hastanelerini etkiliyor. Üniversite hastanelerine kanser hastası da gelebiliyor, basit bir burun akıntısı şikayeti olan da.

Ekran görüntüsü 2025-01-08 161150

Dolayısıyla, çalışanlar bu yoğunluk nedeniyle nitelikli araştırma yapamaz hale geldiklerini dile getiriyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-08 161222

Öte yandan sağlıktaki şiddet de gündemlerinde yer alan başlıklardan biri. Ayrıca performans ücreti ve tek maaş olmaması da yine 2. ve 3. basamakta yani kamu hastanelerinde çalışan doktorların ve sağlık çalışanlarının gündeminde.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı grev sağlık çalışanları eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

50 yıl bağımlılık, 500 bin TL tazminat

50 yıl bağımlılık, 500 bin TL tazminat

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Üst üste iki gün gelen istifa haberleri yeni dönemin habercisi

Üst üste iki gün gelen istifa haberleri yeni dönemin habercisi

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.