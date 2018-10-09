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Aile hekimlerine KDK'den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:22 | Son Güncelleme

Aile hekimleri, ilçe dışına göç eden hastaların, kendilerine en yakın aile hekimliği birimine otomatik olarak aktarılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulundu - KDK, kişi kayıtlarının adres değişikliği durumunda aktarılmasının sağlanacağı bir sistemin kurulması gerektiği yönünde İl Sağlık Müdürlüğüne görüş bildirdi

Aile hekimleri ilçe dışına göç eden hastaların, MERNİS adreslerine göre en yakın aile hekimliği birimine otomatik olarak aktarılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurucu aile hekimleri, ilçeden 60 kilometreden uzağa göç eden kişilere yeterli ve etkin sağlık hizmeti veremediklerini belirterek, bu kişilerin kendilerine en yakın aile hekimine aktarılmalarını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün, il değişikliği gerçekleşmediği için herhangi bir işlem yapamayacağını belirtmesi üzerine doktorlar, konuyu ombudsmana iletti.

KDK, Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğünden bilgi ve belge talep etti. İl Sağlık Müdürlüğü kişilerin yazılı talepleri olmadıkça aile hekimlerini değiştiremeyeceğini vurgulayarak, doktorların hastalarını, kendilerine en yakın aile hekimlerine kayıt olması için ikna etmeleri gerektiğini vurguladı.

KDK, kanun ve mevzuatı inceledikten sonra aile hekimliği uygulaması ile genel olarak toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinin amaçlandığını, bu hedefe ancak tüm bireylerin sağlık hizmetlerine ihtiyaçları ölçüsünde kolaylıkla erişimleri ile ulaşabileceğini, tavsiye kararında bireyin en yakın ve kolay ulaşılabilir konumda sağlık hizmeti almasının hizmet sunumu açısından önem arz ettiğini bildirdi.

Tavsiye kararında, gerek kişilerin aile hekimine kolayca erişebilmelerini sağlamak adına gerekse de aile hekiminin hızlı ve etkin sunumunun sağlanabilmesi için sadece iller arası değil, ilçeler arası ikamet değişikliğinin de MERNİS kayıtlarına yansıması gerektiği ifade edildi.

KDK, kişi kayıtlarının adres değişikliği durumunda aktarılmasının sağlanacağı bir sistemin kurulması gerektiği yönünde İl Sağlık Müdürlüğüne görüş bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aile hekimi destek KDK

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