Aile hekimlerine zam mı yapıldı 2022? Aile hekimi maaşı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla art arda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, sağlık ocaklarında çalışan aile hekimlerine de değindi. Bu kapsamda Aile hekimlerine zam mı yapıldı? Aile hekimi maaşı ne kadar oldu? sorularının yanıtı merak konusunu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

AİLE HEKİMLERİNE ZAM MI YAPILDI?

Aralık ayından bu zamana dek sürdürülen sağlık çalışanlarına ilişkin paket tamamlandı. O paketten Aile Hekimleri haricindeki sağlık çalışanlarına zam çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarına ilişkin müjdeyi 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

AİLE HEKİMİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmişti. Fakat, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili mesleki kurulu oluşturuyoruz. Mesleklerin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazmiantın rücu ettirilip ettirilmeyeceğne de bu kurul karar verecek.

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliğe de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır.

Beşinci müjdemiz de şudur. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. "

Aile hekimlerinin maaşlarında ne kadar artış olacağı düzenlemenin detayları belli olduğunda netleşecektir.

