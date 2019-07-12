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Aile hekimlerini darbeden saldırgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sağlık ocağına gidip, rapor isteyen, olumsuz yanıt alınca aile hekimlerinden Alper Durmuş Sönmez'e yumruk atıp, Mahide Agara'ya da bilgisayar klavyesi fırlatan Birkan Y., mahkemece tutuklandı.

Aile hekimlerini darbeden saldırgan tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sağlık ocağına gidip, rapor isteyen, olumsuz yanıt alınca aile hekimlerinden Alper Durmuş Sönmez'e yumruk atıp, Mahide Agara'ya da bilgisayar klavyesi fırlatan Birkan Y., mahkemece tutuklandı. Kalbinde pil olan ve fenalaşarak, hastaneye kaldırılan Alper Durmuş Sönmez ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu' ile 'hırsızlık' suçlarından sabıkası olan ve denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Y., sağlık ocağına gidip, Dr. Mahide Agara'dan kendisine rapor yazmasını istedi. Dr. Agara da bunun mümkün olmadığını söyledi. Birkan Y.'nin tehditler savurması üzerine Dr. Agara, aynı sağlık merkezinde çalışan Dr. Alper Durmuş Sönmez'den yardım istedi. Sönmez'den de aynı cevabı alan Birkan Y., bilgisayarın klavyesini yerinden sökerek, Agara'ya fırlattı ardından odadaki diğer hekime yumruk attı. Bu sırada kadın hasta, doktorlarla saldırganın arasına girip, daha fazla darbedilmelerini önledi. Kalp hastası olan ve pil takılı olan Dr. Sönmez fenalaşınca Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Sönmez, meslektaşlarının müdahalesiyle iyileştirildi. Sönmez, dün gece hastaneden taburcu edildi.
'TEHDİT ETTİ'
Olay anını anlatan Dr. Alper Durmuş Sönmez, "Mahide hanım, benden yardım isteyince yanına gittim. Odaya girince 'Sizi şikayet edeceğim' dedi ve ona Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattı 'Alo 184'ü arattık. 184'le konuşmasında bile tehditlerini sürdürdü. 'Burayı mahvedeceğim, buradaki çalışanlar için çok kötü olacak' şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine ben bir ara odama geçtim ve polisi aradım. Daha sonra tekrar Mahide hanımın odasına geçtim. Raporu alamayacağını anladıktan sonra bize saldırdı. Bir kadın hasta, kendisini siper edip, daha fazla dayak yememizi önledi" dedi.
Olayın ardından aile hekimleri Alper Durmuş Sönmez ve Mahide Agara, Birkan Y.'den şikayetçi oldu. Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birkan Y.'yi gözaltına aldı. Birkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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