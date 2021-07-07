"Aile Hekimlerini Susturan Düzenlemeyi Reddediyoruz"

İzmir Tabip Odası, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve aile hekimlerine cezai hükümler getiren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki düzenlemelerin iptalini istedi. “İş yükünü ölçüsüz arttıran, gelir kaybına neden olan, aile hekimlerini susturan, sözleşme feshini kolaylaştıran ceza sözleşmesini reddediyoruz” başlığıyla düzenlenen basın açıklamasını, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu.

Yönetmelikle aile hekimlerinin ifade özgürlüğünün kısıtlanarak halkın sağlığın tehdit eden durumların gizlenmeye çalışıldığını kaydeden Yüksel, "Bu yönetmelikle, aile hekimlerinin görevleriyle ilgili olarak basına demeç vermesi, sosyal medya paylaşımı yapması, tweet atması durumunda 50 ihtar puanı ile cezalandırılacağı, bunun iki kez tekrarlanması durumunda ise sözleşmenin feshedileceği belirtilmektedir. Gerçek durumu yansıtan verilere ulaşamadığımız pandemide, paylaşımlarla ortaya çıkan gerçeklerin Sağlık Bakanlığı'nda yarattığı rahatsızlığın bu cezaların verilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

“Aile hekimleri yönetmelikle arttırılan iş yükünü sürdüremezler”

Kanuni dayanağı olmadan ihtar puanı cetveline göre keyfi cezalar getirildiğini söyleyen Yüksel, aile hekimlerinin iş yükünün arttırılmasını da eleştirdi. Salgın sürecinde bebek ve gebe izlemleri ile yaşlı kontrollerini yapmak için mücadele veren aile hekimlerinin kronik hastalık izlemi adı altında yeni bir uygulamayla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Yüksel, “Üzerinde hiç çalışılmadığı anlaşılan kronik hastalık izlemleri ile ölçüsüz arttırılan iş yükü, aile hekimlerinin sürdürebilecekleri bir durum değildir. Bu artan iş yükü ile bir pozitif performans olacağı ifade edilmiş olsa da bu yönetmelik hekimlerin gelirini azaltacak bir kandırmacadan öteye gitmeyecektir” dedi.

Birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu entegre hastanelerde çalışan aile hekimlerinin nöbet görevini yerine getirmemesi halinde mazeretlerinin olup olmadığına bakılmaksızın sözleşmelerinin feshedileceğine dikkat çeken Yüksel, “Bu mantık ve insaf dışı uygulamayı kabul etmek mümkün değildir. Yeni çıkan yönetmelikle cezaevinde çalışan aile hekimlerinin gider ödemeleri yüzde 80 düşürülerek, ellerine geçen ücret azaltılmıştır. Zor şartlarda, zor bir görevi yerine getiren aile hekimlerinin bu şekilde adeta cezalandırılması üzüntü vericidir" diye konuştu.

“Aile hekimleri bu ceza yönetmeliğini hak etmiyor”

Yıllardır yönetmelikte iyileştirme bekleyen aile hekimlerinin bu düzenlemelerle hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Yüksel, “Sistemindeki birçok yanlışa, yetersiz mekan, yetersiz personel ve yetersiz ekipmana rağmen mesleğinin gereklerini en iyi şekilde yapan aile hekimleri, anlamsız cezaları ve ölçüsüz iş yükü artışlarını içeren bu ceza yönetmeliğini hak etmiyor. Reddediyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından konuşan İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ise yönetmeliğe karşı dava hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Kara, “Bakanlığın ilk hediyesi hekimlere 50 ihtar puanını reva görmek. Bunun vicdanla açıklanacak bir durumu yok, ama hukuksal çerçevede baktığımız zaman özgürlük kavramıyla da çelişen bir yönetmelik görüyoruz. Getirilen bu düzenlemenin aile hekimlerini susturmak amacıyla olduğunu görüyoruz. Sözleşmenin yenilenmemesi maddesi mevzuata yeni girdi. Bu düzenleme şunu içeriyor; eğer bir aile hekimi 5 kez ceza almışsa müdürlükte bir komisyon oluşturuluyor ve aile hekimin sözleşmesinin yenilip yenilenmemesini değerlendirecek. Ama bu komisyon kimlerden oluşacak, hangi kriterle göre değerlendirme yapacak belli değil. Yönetmelikte buna dair düzenleme yok” diye konuştu.

“Yönetmelik yüzünden aile hekimi sayısı azalacaktır”

Açıklamada söz alan İzmir Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Funda Müftüoğlu da “Pandemi döneminde izin bile kullanmadan çalışan aile hekimlerine yönelik bu yönetmelik, sorunları çözmek yerine arttıracak niteliktedir. Bu ceza yönetmeliğini kesinlikle reddediyoruz. Özellikle beşte biri oranında eksik personelle çalışan aile sağlığı merkezlerinde çalışma düzenini baltalayan bir uygulama olacaktır. Kronik hasta izlemini de getiren bu düzenlemelerin bilimsel ve hukuki hiçbir temeli yoktur. Bu karar sonrası aile hekimlerinin sayısında azalma gözlenecektir. Hekimlerin sözleşme feshi kolaylaştırılarak iş güvenliğinde de tehlike yaratılacaktır. Yönetmelik hızlıca yeniden gözden geçirilerek iptal edilmelidir” dedi

İzmir Tabip Odası Aile Hekimi Komisyon Başkanı Sibel Uyan ise “Pandemide destek istedik. Aşı sürecinde yaşadığımız problemleri halkla paylaştık ama bunun karşılığında susturmaya çalışıyorlar. Biz daha önce de susmadık yine susmayacağız. Biz iyi hekimlik yapmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

