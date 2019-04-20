İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Kutbettin Demir, milyonlarca kişiden her gün sağlık raporu istenmesinin toplamda çok ciddi zaman kaybına açtığını belirterek, "İlgili bakanlıklar ve belediyeler bu konuya el atsınlar ve bu yanlış uygulamayı kaldırsınlar." dedi.

Bodrum'daki bir otelde düzenlenen "6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi"nde gazetecilere açıklamada bulunan Demir, aile hekiminden istenen rapor çeşidinin 400'ün üstünde olduğunu, bunun düzeltilebilmesi için bir mevzuat değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık raporunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Kutbettin Demir, şöyle devam etti:

"Milyonlarca kişiden her gün 1-2 kişinin ve kurumun sağlık raporu istemesi, toplamda çok ciddi bir zaman kaybına, iş yükünün artmasına, hekimin hastaya ayıracağı zamanın düşmesine yol açıyor ve hizmetin kötüleşmesine neden oluyor. Bunun mali yükü de var. Sağlık raporu her şeyden önce zorla muayenedir. Bir kurum vatandaştan rapor talep ediyorsa, sizden zorla muayene talep ediyordur. Zorla muayene sadece Anayasa'nın ilgili maddesi gereği sizin vücut dokunulmazlığınız olduğu için kanunla yetkilendirilmiş kurumlara verilebilir. Birkaç özel durum dışında tüm sağlık raporları kaldırılmalıdır. Yarışma programlarına katılmak, satranç oynamak için gibi birçok konuda sağlık raporu isteniyor. İlgili bakanlıklar ve belediyeler bu konuya el atsınlar ve bu yanlış uygulamayı kaldırsınlar."