Aile Hekimliği ve Ödeme Yönetmeliği’ne Tepki

30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği ve Ödeme Yönetmeliği’nin haklarına kısıtlama getirdiğini belirten aile hekimleri ve sağlık çalışanları Ankara’da basın açıklaması yaptı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Aile Sağlığı Elemanları Federasyonları, Genel Sağlık-İş ve Türk Sağlık-Sen Ulus Meydanı’nda yaptıkları ortak açıklamayla yönetmeliğin geri çekilmesini istediler.

Ortak açıklamayı yapan Aile Hekimleri Derneği 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, aile hekimliği çalışanlarının il sağlık müdürlüklerine bağlanmasıyla çalışanların işçi statüsüne getirildiğini, basına demeç ve sosyal medyada ceza verme tehdidinde bulunulduğunu kaydederek “Hukuk devletinde bunu kabul etmemiz mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

Covid-19 olan çalışma arkadaşlarından hasta oldukları günler için ücret kesildiğini de belirten Eryazgan, “Salgın döneminde daha fazla dayanma gücü kalmayan sağlık çalışanlarının sesini duyun” diyerek yetkililere seslendi.

Aile hekimleri: “Daha adil bir yönetmelik çıkaralım”

Basın açıklamasına katılan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen ise, “Aile hekimlerinin geleceği masa başında düzenlenemez. Daha adil bir yönetmeliği birlikte çıkaralım” dedi.

Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu (ASEF) Başkanı Ayşegül Durgut ise yönetmeliği kabul etmediklerini ve 12 yıldır meslektaşlarının kadrolarının verilmediğini kaydetti. Yönetmelik hazırlanırken sağlık çalışanlarından fikir alınmadığını söyleyen Ayşegül Durgut, “Aylardır izin kullanamıyoruz, izin kullandığımız takdirde de maaş kesintisine uğruyoruz, tek istediğimiz şey adaletin yerine getirilmesi” dedi.

Sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmemesi halinde Ankara’da daha büyük bir protesto yapacaklarını da açıkladılar.

