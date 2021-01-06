HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

Aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

06.01.2021 01:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş aile içi yaşadığı bunalım sonucu intihara kalkıştı.Olay, gece saatleri Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş aile içi yaşadığı bunalım sonucu intihara kalkıştı.
Olay, gece saatleri Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir aile içinde yaşadığı ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 34 yaşındaki C.Ş. bir binanın 3 katına çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşların binanın üzerinde şahsı gördüğü ve ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye branda açtı
İntihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, diğer yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekiplerde olası bir duruma karşı gerekli tedbirleri alarak bina önüne branda açtı.
İkna çalışmaları yarım saat sürdü
Polis ekipleri, yanına çıktıkları şahsı yarım saatlik çabalama sonucu ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. C.Ş. ekip aracına alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
MSB'den darbe imasına cevapMSB'den darbe imasına cevap
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
1/

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

MSB'den darbe imasına cevap: TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır

MSB'den darbe imasına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Kayseri'de intihar girişimi! Polis böyle önledi

Kayseri'de korku dolu anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.