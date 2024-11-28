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  4. Aile içi kavga kanlı bitti... Oğlunun kendisine silah çektiğini gören baba silahla ateş etti!

Aile içi kavga kanlı bitti... Oğlunun kendisine silah çektiğini gören baba silahla ateş etti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.11.2024 09:21
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Oğlu babasına bıçak çekti bunu gören baba oğlunu vurdu! İnanılmaz olay Tekirdağ'da gerçekleşti. 36 yaşındaki Yunus O. babasına bıçakla saldırınca 59 yaşındaki baba Ahmet O. ateş açtı. Yunus O. hastaneye kaldırıldı, baba ise göz altına alındı.

Aile içi kavga kanlı bitti... Oğlunun kendisine silah çektiğini gören baba silahla ateş etti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emekli infaz koruma memuru Ahmet O. (59), bıçakla kendisine saldıran oğlu Yunus O.'yu (36), tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru Ahmet O., henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Yunus O. ile tartıştı.

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ATEŞ AÇTI

Tartışma sırasında iddiaya göre; Yunus O., bıçakla babasına saldırdı. Bu sırada ruhsatlı tabancasını alan Ahmet O., oğluna ateş açarak kasığından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Evde incelemede bulunan polis, Ahmet O.'yu gözaltına alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.

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(DHA)

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Tekirdağ silah baba oğlu
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