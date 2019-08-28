Aile içi şiddet kuşaktan kuşağa geçiyor

Uzman klinik Psikolog Aslıhan Er, aile içi şiddet gören çocukların şiddeti kuşaktan kuşağa aktardıklarını ve kendi eşlerine, çevresine uyguladıklarını söyledi.

Sivas’ta Uzman Klinik Psikologluk yapan Aslıhan Er, günümüzde şiddetin her geçen gün arttığını ifade ederek, “Günümüzde şiddet her geçen gün çoğalmaya başladı. Baktığımızda kültürel etkenler bizim için en önemli faktördür. Kültürel faktör nedir? Kuşaktan kuşağa aktarmadır. Mesela, çocukların aile içi şiddetinde geçmişe dayalı baktığımızda genelde şiddet uygulayan kişilerin geçmişine baktığımızda aile için şiddetlerinin çok fazla yaşandığı görülür. Bu şiddetlerde anne baba arasında kalma, büyüklerin arasında kalma gibi bunu ayırdığımızda fizyolojik, psikolojik ve cinsel şiddet olarak bir çok nedenlere ayırabiliyoruz. Çocuklarda bunu aynalama sistemiyle aldıkları için kuşaktan kuşağa aktarımı yaparak kendi eşlerine, çevresine, etrafında ve arkadaşlarına uygulama yapabiliyorlar ”dedi.

Şiddete meyilli insanlarda öz güven eksikliği görülüyor

Er, şiddete meyilli insanların öz güvenlerinde eksiklik olduğunu söyleyerek, “Genelde şiddet meyilli insanlar öz güven eksikliği olan, öz benliğinde sıkıntı olan, arkadaş çevresi hiç olmayan ve dışarıya karşı kendini ifade edemeyen kişiler olarak görülür. Bu kişiler eşlerini, sevgililerini ya da sahiplendiği kişileri başkalarına yönlendirmek ya da başkalarına bırakmak istemezler. Karşısındaki insanlar çok başarılı insanlar da olabilir ya da eşleri hangi kültürden veya hangi branştan olursa olsun dışarıdan onlara karşı gelen saygı ve tebliğe karşı içeriden eşleri onları tamamen yelme durumuyla birlikte dibe sokma düşüncesine sahiptirler. Bunları biraz önce saydığım gibi psikolojik, fiziksel ve cinsel taciz şiddet olarak uyguluyorlar” diye konuştu.