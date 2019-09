"Aile içi şiddeti 'uzlaşma kültürü' ile yenebiliriz"

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, aile içi şiddetin engellenmesinde eğitimin önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızda küçük yaşlardan itibaren bir uzlaşma kültürünü, fedakarlık, feragat, birlikte yaşama kültürünü, birbirlerinin hatırı için kendilerinin bazı isteklerinden vazgeçebilme kültürünü yerleştirmemiz lazım. Bunu çocuklukta yapamazsak, nikah öncesi bir eğitimle, en azından bir danışmanlıkla bunu yapmazsak bu sorunun üstesinden gelemeyiz." dedi.

Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern çağın en önemli sorunlarından birinin aile içi şiddet olduğunu söyledi.

Bu konuyla ilgili pek çok vakayı incelediğini aktaran Cebeci, cinayete varan şiddeti önlemenin çocuklara verilen eğitimle de ilgili olduğunu dile getirdi.

Bazı ebeveynlerin, çocuklarının her istediğini yerine getirdiğini vurgulayan Cebeci, şöyle devam etti:

"Çocuk, kendisine 'hayır' denilmesini bilmez. Her isteğinin yerine getirilmesi şartmış gibi, bencil, kral gibi yetiştirilir. Yetiştirdiğimiz bu krallar, bir araya gelip aile kurduklarında herkes kendi kraliyetini egemen kılmak ister. 'Hep benim dediğim olsun' modunda yetişen insanlar çatışmayı besliyorlar. Kimse geri adım atmıyor, uzlaşma kültürü yok çünkü çocuklar, 'bunu da elde edemezsin, her şeyi elde edemezsin' şeklinde bir duyguya bilgiye sahip değiller. Anne baba öyle yetiştirmiş ki 'Hep benim dediğim olur, benim dediğim mutlaka olur.' Şimdi her iki taraf bu düşüncedeyse çatışma çıkması kaçınılmazdır. Problem önce buradan kaynaklanıyor."