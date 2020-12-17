Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Malatya’da aile içi yaşanan tartışmada kendini silahla vuran bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi’ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre 2 çocuk babası 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı, yaşanan tartışmanın ardından E.E. evde bulunan pompalı tüfeği göğsüne tutarak ateşledi. Olayın ardından E.E. kanlar içerisinde yere yığılırken, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

