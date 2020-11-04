Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kararlılıkla devam ediyor

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde kadın cinayetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında düştü. Bu yılın Ekim ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde ise azalış yüzde 14 oldu.

Aile içi ve kadına yönelik şiddeti önleme ve müdahaleye yönelik eğitimler düşüşte etkili oldu. 1 Kasım 2019-1 Kasım 2020 tarihleri arasında polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 128 bin 798 kolluk personeline “Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” eğitimi verildi. Polis sorumluluk bölgelerinde kurulan bin 5 adet aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğinde profesyonelleşme sağlandı. Yıl sonuna kadar 140 bin personele daha eğitim verilmesi planlanıyor.

Risk analizlerinin daha etkin yapılması, önleyici ve koruyucu tedbir kararlarını arttırdı

Eğitimli kolluk personelince doldurulan “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu” doğrultusunda aile içi ve kadına şiddet olaylarında risk analizleri artık daha etkin şekilde yapılabiliyor. Bu sayede yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararı yüzde 46, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 70 oranında arttı.