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  4. Aile intihar demişti! 14 yaşındaki Elif'i kardeşi öldürmüş

Aile intihar demişti! 14 yaşındaki Elif'i kardeşi öldürmüş

25.02.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 3 yıl önce av tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürülen 14 yaşındaki kızın kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Aile, Elif'in babasına ait tüfekle intihar ettiğini ileri sürse de Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. 4 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldığı olayda, Elif Gültekin’in intihar etmediği, ailesinin baskısı sonucu kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Aile intihar demişti! 14 yaşındaki Elif'i kardeşi öldürmüş

Edinilen bilgilere göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Elif Gültekin’in evde babasının silahıyla kendini vurduğu iddiası üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs kısmından ağır yaralı olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gültekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile yakınları küçük kızın babasına ait tüfekle intihar ettiğini ileri sürse de Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLESİNİN BASKISI SONUCU KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin aile yakınlarını 4 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldığı olayda, Elif Gültekin’in intihar etmediği, ailesinin baskısı sonucu kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Elif Gültekin’in cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından küçük kızın ailesinin yaşadığı Keklikpınarı Mahallesi’nde bulunan ikamete jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Gültekin’in babası, annesi ile 2 kardeşi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Elif Gültekin’in 2 kardeşinden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer kardeşi ile baba ve anne elektronik kelepçe takılarak ev hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
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