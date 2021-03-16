HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. "Aile kasabı" sorguda cebinden dedesinin kesik kulaklarını çıkardı

"Aile kasabı" sorguda cebinden dedesinin kesik kulaklarını çıkardı

16.03.2021 16:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
"Aile kasabı" sorguda cebinden dedesinin kesik kulaklarını çıkardı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir adam, dedesinin cinayetiyle ilgili polis sorgusu sırasında cebinden bir çift kesik kulak çıkardı.

30 yaşındaki Kolby Parker, Lake ilçesinde birlikte yaşadığı 77 yaşındaki dedesi Ronald Wells'i bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.

Parker, sorguda dedesiyle birlikte esrar içtiklerini, sonrasındaysa tartışmaya başladıklarını söyledi.

DEDESİNİN KULAKLARINI KESTİ

Tartışma büyüyünce dedesinin bıçakla kendisine saldırdığını anlatan Parker, bıçağı elinden alarak yaşlı adama sapladığını, olayın meşru müdafaa olduğunu savundu.

Cumartesi günü cinayetin işlendiği eve giden polisler, 77 yaşındaki adamın birçok bıçak darbesiyle yere yığılmış cansız bedenini verandada buldu.

AİLE KASABI

Ancak olay yeri inceleme ekipleri kan donduran bir başka detayla daha karşılaştı.

Polisler, Parker'ın yatak odasında "aile kasabı" yazan ve üzerinde plastikten yapılma insan kulaklarının takılı olduğu bir önlük buldu.

Polis açıklamasında saldırganın sorgu sırasında cebinden dedesinin kesik kulaklarını çıkarıp polise fırlatarak güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştığı belirtildi.

İfadesinde suçlarını kabul eden Parker, "Artık gitme vakti gelmişti" diyerek dedesinin öldürdüğünü ve hayatını kaybeden anneannesiyle birlikte olmasını istediğini söyledi.

Polis, saldırganın dedesine beyzbol sopasıyla defalarca vurduğunu, daha sonra da adamı birçok yerinden bıçakladığını ve kulaklarını kestiğini belirtti.

Açıklamaya göre Parker evde kendisini tutuklamaya çalışan üç polis görevlisine de tekme tokat saldırdı.

İkinci dereceden cinayet, polis memuruna saldırı ve tutuklamaya şiddet kullanarak direnmekle suçlanan Parker, Lake ilçesi hapishanesinde tutuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Takip ettiği kadına hayatının şokunu yaşattı! O anlar kameradaTakip ettiği kadına hayatının şokunu yaşattı! O anlar kamerada
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan evin temizlenme görüntüleri viral oldu

21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan evi böyle temizledi

Dünyanın en pahalı pizzası: 10 bin Bitcoin! (613 milyon dolar)

Bu pizza 613 milyon dolar!

Esenyurt'ta telefonla konuşan kadına kapkaççı şoku! O anlar saniye saniye kamerada

Takip ettiği kadına hayatının şokunu yaşattı! O anlar kamerada

Sahte estetik cerrahı, yaptığı kötü burun ameliyatı ele verdi!

Sahte estetik cerrahı, yaptığı kötü burun ameliyatı ele verdi!

102 yaşındaki kadının torunuyla dansı sosyal medyayı salladı

Dans videosu sosyal medyada viral oldu! 'Hayretler içinde kaldım'

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.