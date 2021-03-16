"Aile kasabı" sorguda cebinden dedesinin kesik kulaklarını çıkardı

İfadesinde suçlarını kabul eden Parker, "Artık gitme vakti gelmişti" diyerek dedesinin öldürdüğünü ve hayatını kaybeden anneannesiyle birlikte olmasını istediğini söyledi.

Polisler, Parker'ın yatak odasında "aile kasabı" yazan ve üzerinde plastikten yapılma insan kulaklarının takılı olduğu bir önlük buldu.

Ancak olay yeri inceleme ekipleri kan donduran bir başka detayla daha karşılaştı.

Tartışma büyüyünce dedesinin bıçakla kendisine saldırdığını anlatan Parker, bıçağı elinden alarak yaşlı adama sapladığını, olayın meşru müdafaa olduğunu savundu.

Polis, saldırganın dedesine beyzbol sopasıyla defalarca vurduğunu, daha sonra da adamı birçok yerinden bıçakladığını ve kulaklarını kestiğini belirtti.

Açıklamaya göre Parker evde kendisini tutuklamaya çalışan üç polis görevlisine de tekme tokat saldırdı.

İkinci dereceden cinayet, polis memuruna saldırı ve tutuklamaya şiddet kullanarak direnmekle suçlanan Parker, Lake ilçesi hapishanesinde tutuluyor.

