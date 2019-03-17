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Aile kavgası cinayetle bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Salih K.

Aile kavgası cinayetle bitti

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Salih K. ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği eniştesi Ergin B.'yi tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Şeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın Kulesi mevkiinde karşılaşan Salih K. ile eniştesi Ergin B., ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Salih K., belindeki tabancayı çıkararak Ergin B.'ye ateş açtı. Ergin B., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Salih K. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergin B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçan Salih K.'yi kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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