Aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından öldürülen Gülistan’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından sokak ortasında sırtına ateş edilerek öldürülen Gülistan Şaylemez’in son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez, sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şaylemez’in kardeşi Abdullah Şaylemez gözaltına alındı. Zanlı, olayda kullandığı silahı güvenlik güçlerine teslim ederken ilk ifadesinde Gülistan Şaylemez’i kendisinin vurduğunu söyledi. Öte yandan Gülistan Şaylemez’in babası ve bir akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Almanya’nın başkenti Berlin’de ailesiyle yaşayan Gülistan Şaylemez, ailesi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu Diyarbakır’a gelerek iş arama başladı. Sur ilçesinde bir otelde konaklamaya başlayan Şaylemez, dün sabah saatlerinde kaldığı otele gelerek çantasını bıraktıktan sonra tekrar iş aramak için otelden çıktı. Şaylemez’in otele giriş ve çıkışı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önce kendisiyle sohbet etme imkanı olan otel sahibi Alirıza Çalışkan, aralarında geçen diyalogu İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı.