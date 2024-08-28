Aile mezarlığı için görülmemiş dava! "Tapu bizim, teyzemi çıkarın" dedi, mahkeme haklı buldu

Vasiyeti babaannesinin yanında defnedilmek olan Ayşen Arda, 80 yaşındayken iki yıl önce hayatını kaybetti. Çocukları annelerinin vasiyetini yerine getirerek Ardan'ı aile kabristanına defnetti. Ancak yeğeni, teyzesinin aile mezarlığından çıkarılması için dava açtı.

Mezarlık Müdürlüğü'nden defin işlemleri için izin aldıklarını belirten

Ayşen Arda'nın yeğeni Zerrin Jaufmann "Şu anda aile olarak çok üzgünüz. Bu vicdanları kanatıyor. Biz tamamen Mezarlıklar Müdürlüğü'nün izniyle, bilgisiyle defnettik" dedi.

MEZARLIĞIN TAPUSU ENİŞTEYE AİT

Ancak iddia şu ki Ayşen Arda'nınn babannesi ve dedesinin satın aldığı aile mezarlığının tapusunu enişte almıştı. Ancak Arda ailesinin bundan haberi yoktu.

ÖLEN TEYZELERİNİN MEZARDAN ÇIKARILMASINI İSTİYORLAR

Tapu sahibinin eniştenin çocukları ise ölen teyzelerinin aile mezarlığına defnedilmesini istemedi.

Ayşen Arda'nın defninden sonra yeğeni Mezarlık Müdürlüğü'ne dava açarak teyzesinin mezardan çıkarılmasını istedi.

DAVA SONUÇLANDI

ATV Haber'de yer alan iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürü, aileye haber vermedi. Dava aleyhlerine sonuçlandı.

Davayı haftalar sonra öğrenen Ayşen Arda'nın oğlu, mezar açılma kararını durdurmak için Amerika'dan İstanbul'a gelirken, tek istekleri ise annelerinin mezarda rahat uyuması.

"BU BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR ŞEY"

Çok sonra bu durumdan haberdar olduklarını savunan Ayşen Arda'nın oğlu Afşar Arda "Benim annemin orada cansız bedeni çıkacak dışarıya. Bu benim için çok zor bir şey. Çok garip bir ortam. Yeğeni, öz teyzesini buradan taşımak istiyor." dedi.