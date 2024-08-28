HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aile mezarlığı için görülmemiş dava! "Tapu bizim, teyzemi çıkarın" dedi, mahkeme haklı buldu

Aile mezarlığı için görülmemiş dava! "Tapu bizim, teyzemi çıkarın" dedi, mahkeme haklı buldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.08.2024 21:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi görülmemiş mezarlık davası duyanları şaşırtıyor. İki yıl önce 80 yaşında vefat eden Ayşen Arda'nın vasiyeti aile kabristanına defnedilmekti. Çocukları da annelerinin bu isteğini yerine getirirken, ilerleyen süreçte ise o mezar yeri davalık oldu. Söz konusu mezra yerinin tapusunun babasında olduğunu belirten Arda'nın yeğeni, teyzesinin mezardan çıkarılması için açtığı davayı kazandı. Arda'nın çocukları ise annelerinin rahat uyuması için mücadele ediyor.

Vasiyeti babaannesinin yanında defnedilmek olan Ayşen Arda, 80 yaşındayken iki yıl önce hayatını kaybetti. Çocukları annelerinin vasiyetini yerine getirerek Ardan'ı aile kabristanına defnetti. Ancak yeğeni, teyzesinin aile mezarlığından çıkarılması için dava açtı.

Mezarlık Müdürlüğü'nden defin işlemleri için izin aldıklarını belirten
Ayşen Arda'nın yeğeni Zerrin Jaufmann "Şu anda aile olarak çok üzgünüz. Bu vicdanları kanatıyor. Biz tamamen Mezarlıklar Müdürlüğü'nün izniyle, bilgisiyle defnettik" dedi.

yegen

MEZARLIĞIN TAPUSU ENİŞTEYE AİT

Ancak iddia şu ki Ayşen Arda'nınn babannesi ve dedesinin satın aldığı aile mezarlığının tapusunu enişte almıştı. Ancak Arda ailesinin bundan haberi yoktu.

ÖLEN TEYZELERİNİN MEZARDAN ÇIKARILMASINI İSTİYORLAR

Tapu sahibinin eniştenin çocukları ise ölen teyzelerinin aile mezarlığına defnedilmesini istemedi.

AYUSENM ARDA

Ayşen Arda'nın defninden sonra yeğeni Mezarlık Müdürlüğü'ne dava açarak teyzesinin mezardan çıkarılmasını istedi.

DAVA SONUÇLANDI

ATV Haber'de yer alan iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürü, aileye haber vermedi. Dava aleyhlerine sonuçlandı.

Davayı haftalar sonra öğrenen Ayşen Arda'nın oğlu, mezar açılma kararını durdurmak için Amerika'dan İstanbul'a gelirken, tek istekleri ise annelerinin mezarda rahat uyuması.

"BU BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR ŞEY"

Çok sonra bu durumdan haberdar olduklarını savunan Ayşen Arda'nın oğlu Afşar Arda "Benim annemin orada cansız bedeni çıkacak dışarıya. Bu benim için çok zor bir şey. Çok garip bir ortam. Yeğeni, öz teyzesini buradan taşımak istiyor." dedi.

oglu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
mezarlık dava
En Çok Okunan Haberler
Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama!

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama!

'Narin hayatta olabilir' iddiası umutları yeşertti! "Aile bireyi onu tutuyor"

'Narin hayatta olabilir' iddiası umutları yeşertti! "Aile bireyi onu tutuyor"

CHP'den Tanju Özcan kararı! Ceza verildi...

CHP'den Tanju Özcan kararı! Ceza verildi...

Fenerbahçe'de Luan Peres'in sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'de Luan Peres'in sözleşmesi feshediliyor

Önce yanmaya başladı ardından bomba gibi patladı

Önce yanmaya başladı ardından bomba gibi patladı

Adalet Bakanı'ndan 'Dilara Çiçek' açıklaması! Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı'ndan 'Dilara Çiçek' açıklaması! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.