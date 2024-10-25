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Aile mezarlığına gidemiyor, dürbünle bakıp dua ediyor... Çaresiz adam kabri ancak bu şekilde görebiliyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.10.2024 15:23
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Tokat'ta 67 yaşındaki Hüseyin Semih Terzi, aile mezarlarını görebilmek için dürbünle bakıyor çünkü yanına gidemiyor. Yol olmaması nedeniyle zorluk yaşıyan Terzi, mağduriyetini “Gurbette gibi uzaktan dua ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Aile mezarlığına gidemiyor, dürbünle bakıp dua ediyor... Çaresiz adam kabri ancak bu şekilde görebiliyor

Tokat çevreyolu çalışmaları sırasında başka yere taşınan Aksu mezarlığındaki kabirlerin bazıları yola uzak olduğu gerekçesiyle taşınmadı. Mezarlıkta anne, baba ve kardeşi bulunan 67 yaşındaki Hüseyin Semih Terzi, kabir ziyareti için mezarlığa ulaşamıyor. İlerleyen yaşına kabir ziyareti yapmak isteyen Terzi, yol olmaması nedeniyle kabirlerin bulunduğu yere çıkamıyor.

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ANCAK DÜRBÜNLE GÖREBİLİYOR

Mezarlığın altından geçen eski yolun altına kadar arabasıyla çıkan Terzi, buradan sonra yanında getirdiği dürbünü ile mezarlara bakarak yaklaşık 80 metre mesafeden duasını ediyor. Akrabalarının yanına gidemeyen Terzi, kendi memleketinde gurbette gibi yaşadığını belirtiyor.

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“GURBETTE GİBİ UZAKTAN DUA EDİYORUM”

Mezarlıkta anne, baba ve kardeşinin yattığını belirten Hüseyin Semih Terzi, yaşlılığı ve yola erişim zorluğu nedeniyle mezarları ziyaret edemediğini, dualarını dürbünle yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Mezarlık yolu olmadığı için büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayan Terzi, “Yıllardır dua etmekten ve mezar bakımından yoksun kaldım. Mezarcılar bile yolu olmadığı için hizmet veremiyor. Gurbette gibi uzaktan dua ediyorum, ancak bu bile içimi rahatlatmıyor” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat mezarlık dürbün
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