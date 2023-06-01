Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın o pozlarına eski sevgilisi Umut Evirgen kayıtsız kalamadı! Hem beğendi hem yorum yaptı

Aile dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin veda partisindeki dansıyla geceye damga vurdu. Ünlü oyuncu geceden pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın o pozlarına eski sevgilisi Umut Evirgen yorum yapınca sosyal medyada gündem oldu.

Alice Müzikali'nin veda partisindeki dansıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, bu anları sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın enerjik hâllerine adeta beğeni yağdı.

Sarıkaya'nın bu fotoğrafları yorum yağmuruna tutulurken, eski sevgilisi Umut Evirgen de kayıtsız kalamadı ve önce beğendi sonra yorum yaptı.

Umut Evirgen'in Sarıkaya'ya "Hak etti" yorumu yapması dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar; 'Yeniden yandı ışıklar', 'Yine mi ya' gibi yorumlar yaptılar.