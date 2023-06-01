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Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın o pozlarına eski sevgilisi Umut Evirgen kayıtsız kalamadı! Hem beğendi hem yorum yaptı

01.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Aile dizisindeki rolü Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya sosyal medyadaki son pozlarıyla olay oldu. Alice Müzikali'nin veda partisindeki dansıyla çok konuşulan Sarıkaya'nın o fotoğraflarına eski sevgilisi Umut Evirgen kayıtsız kalamadı. Evirgen önce beğendi, sonra yorum yaptı.

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın o pozlarına eski sevgilisi Umut Evirgen kayıtsız kalamadı! Hem beğendi hem yorum yaptı

Aile dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin veda partisindeki dansıyla geceye damga vurdu. Ünlü oyuncu geceden pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Serenay Sarıkaya 1

Serenay Sarıkaya'nın o pozlarına eski sevgilisi Umut Evirgen yorum yapınca sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya 2

Alice Müzikali'nin veda partisindeki dansıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, bu anları sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın enerjik hâllerine adeta beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya 3

Sarıkaya'nın bu fotoğrafları yorum yağmuruna tutulurken, eski sevgilisi Umut Evirgen de kayıtsız kalamadı ve önce beğendi sonra yorum yaptı.

Serenay Sarıkaya 4

Umut Evirgen'in Sarıkaya'ya "Hak etti" yorumu yapması dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar; 'Yeniden yandı ışıklar', 'Yine mi ya' gibi yorumlar yaptılar.

Serenay Sarıkaya umut evirgen

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