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Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik eteğini savurup külodunu gösterdi

20.03.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteri ile hafızalarımıza kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı yeni dizi Aile'de Yağmur'u canlandırıyor. Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu defa eteğini savurup, külodunu gösterdi.

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik eteğini savurup külodunu gösterdi

Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş rolünün ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik iddialı stili ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Güzel oyuncu cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eteğini savurup iç çamaşırını gösterdi. O anları da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

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Bir süre Samsun'da yaşadıktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

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Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

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Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra Geyik, henüz 13 yaşındayken kameralarla tanıştı.

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İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

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Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

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2006 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan Geyik, uzun yıllar bu dizide yer aldı.

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