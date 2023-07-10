Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın beyaz bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya dizisinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir tatile çıktı. Tatil paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü ismin kombinleri de olay oldu. Sarıkaya'nın beyaz bluzunun fiyatını duyanlar çok şaşırdı.

Bikinili pozlarıyla dikkat çeken ünlü ismin düz beyaz bluzunun fiyatının 12 bin 879 TL olduğu ortaya çıktı.

Beyaz bluzun fiyatını duyanlar 'Sıradan bir üst nasıl bu kadar olur', 'Gereksiz pahalı' gibi yorumlar yaptılar.

Ünlü oyuncu Aile dizisi sezon finalindeyken Netflix'in yeni projesi Kimler Geldi, Kimler Geçti için çekimlere başladı. Sarıkaya, dizide Leyla adında bir avukatı canlandıracak.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş yer alıyor.





