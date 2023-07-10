MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın beyaz bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın beyaz bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

10.07.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde tatil paylaşımları ve kombinleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de hayat verdiği Devin karakteriyle büyük beğeni topluyor. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir tatil yapan ünlü oyuncu son olarak havalimanında giydiği yeşil terlikleriyle çok konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya'nın beyaz bluzunun fiyatı da dudak uçuklattı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya dizisinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir tatile çıktı. Tatil paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü ismin kombinleri de olay oldu. Sarıkaya'nın beyaz bluzunun fiyatını duyanlar çok şaşırdı.

Bikinili pozlarıyla dikkat çeken ünlü ismin düz beyaz bluzunun fiyatının 12 bin 879 TL olduğu ortaya çıktı.

Serenay 1

Beyaz bluzun fiyatını duyanlar 'Sıradan bir üst nasıl bu kadar olur', 'Gereksiz pahalı' gibi yorumlar yaptılar.

Serenay Sarıkaya 1

Ünlü oyuncu Aile dizisi sezon finalindeyken Netflix'in yeni projesi Kimler Geldi, Kimler Geçti için çekimlere başladı. Sarıkaya, dizide Leyla adında bir avukatı canlandıracak.

Serenay Sarıkaya 2

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş yer alıyor.

Serenay Sarıkaya 3

Serenay Sarıkaya 4

Serenay Sarıkaya 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo pozuna tepki! "Seks yaptığını göstermen gerekmez"Banyo pozuna tepki! "Seks yaptığını göstermen gerekmez"
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

İlginç bir olaya imza attı! Güneşte kızan yağda yumurta pişirip o anları kayda aldı
İlginç bir olaya imza attı! Güneşte kızan yağda yumurta pişirip o anları kayda aldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.