HABER

Aile olmayı seçti, müziği bıraktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesine vakit ayırmak istediği için müziği bıraktığını duyurdu.Trinidad doğumlu ABD’li yıldız Nicki Minaj, emekli olmaya karar verdiğini açıkladı.

Aile olmayı seçti, müziği bıraktı

Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesine vakit ayırmak istediği için müziği bıraktığını duyurdu.
Trinidad doğumlu ABD’li yıldız Nicki Minaj, emekli olmaya karar verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını üzen Minaj, mesajında "Emekli olmaya ve aileme zaman ayırmaya karar verdim" dedi. 36 yaşında müziği bırakma kararı alan Minaj, “Artık sizlerin mutlu olduğunu biliyorum. Hayranlarıma sesleniyorum, ben ölene kadar beni dinlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda evlenmesi beklenen Minaj’ın şaka yapmış olabileceği de konuşuluyor.

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konserAkhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser
Ataşehir’de sahne Seda Sayan’ınAtaşehir’de sahne Seda Sayan’ın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.