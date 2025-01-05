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Aile reisine 3 hak tanındı; 1 Temmuz'da bitecek: Suriyelilerin dönüşü için yeni takvim işlemeye başladı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
05.01.2025 12:22
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Suriyelilerin Türkiye'den kendi ülkelerine geri dönüşüyle ilgili yol haritası belirginleşti. Göç İdaresi Başkanlığından gelen açıklamaya göre 1 Ocak'ta tanınan izinli çıkış-giriş hakkı 1 Temmuz'da sona erecek. Bu hak yalnızca aile reisine veya ergin aile üyelerinden birine tanınacak. Ayrıca bu çıkış-giriş işlemi en fazla 3 kez tekrarlanabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uygulamayla ilgili talimatı geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Aile reisine 3 hak tanındı; 1 Temmuz'da bitecek: Suriyelilerin dönüşü için yeni takvim işlemeye başladı

Suriye'de yeni bir sürecin başlaması, iç savaş döneminde göç eden Suriyelilerin geri dönüşü üzerine yansımalarını gösteriyor. Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili harekete geçti. Göç İdaresi Başkanlığı alınan yeni önlemleri ve geri dönüş sürecinde atılacak adımları açıkladı. Halihazırda 4 adımda gerçekleştirilen geri dönüş işlemleri kapsamında çıkış-giriş hakkından yararlanmak isteyen Suriyelilerin izlemesi gereken yol haritası da belli oldu.

"TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin medeniyet değerlerimize uygun bir şekilde gerçekleşmesi ve sürecin sorunsuz devam etmesi için Göç İdaresi Başkanlığı olarak tüm tedbirleri aldık" dendi.

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GERİ DÖNMEK İSTEYEN SURİYELİLER BU 4 ADIMI TAKİP EDİYOR

Açıklamaya göre; halihazırda Hatay-Cilvegözü ve Yayladağı, Kilis-Öncüpınar, Gaziantep-Karkamış ve Şanlıurfa-Akçakale Kara Hudut Kapılarından yürütülen gönüllü geri dönüş işlemleri; randevu alma, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitme, sınır kapısı işlemleri ve çıkış olmak üzere 4 adımda gerçekleştiriliyor.

6 AY SÜRECEK

Geri dönüş hazırlığı yapmak amacıyla ülkesinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyelilere tanınan izinli çıkış-giriş hakkının 1 Ocak 2025’te başladığı belirtilen açıklamada hakkın 1 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.

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'AİLE REİSİ' DETAYI

İzinli çıkış-giriş hakkından aile reisleri yararlanabilecek. Ancak aile reisinin çıkış yapamayacak olması durumunda aile adına, ergin aile üyelerinden birisi hakkı kullanabilecek. Haktan en çok 3 kez yararlanılabilecek.

ÇIKIŞ YAPTIKLARI KAPIDAN TÜRKİYE'YE DÖNMELERİ GEREKİYOR

Göç İdaresi Başkanlığı; izinli çıkış-giriş işlemlerinin Kilis-Çobanbey ve Hatay-Zeytindalı Kara Hudut Kapılarından yürütüldüğünü bildirdi.

Ayrıca izinli çıkış hakkını kullananların, çıkış yaptığı kapıdan Türkiye'ye tekrar giriş yapması gerektiği ifade edildi.

İzinli çıkış-giriş başvurusu için takip edilmesi gereken adımlar ise şu grafikle açıklandı:

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ERDOĞAN DUYAR DUYMAZ TALİMAT VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uygulamanın Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiğini, Erdoğan'ın "Derhal bunu yapın" şeklinde talimat verdiğini aktarmıştı.

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Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu" Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİLER: TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. DHA'nın aktardığına göre sabahın erken saatlerinde yanlarında getirdikleri eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolleri yapılıyor. Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

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9 yıl kaldığı Türkiye'den ailesiyle Şam'a gitmek için Cilvegözü'ne gelen inşaat işçisi Ahmet El Ahmet, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim babamız gibi. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Ahmet El Ahmet'in Türkiye’de doğan oğlu Faris (8) ise ülkesini ilk kez göreceğini, telefonla görüştüğü dedesini çok merak ettiğini söyledi.

Ailenin diğer üyesi Alaattin el Ahmet (12) de dedesi, babaannesini, amcalarını göreceği için çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Ailenin diğer çocuğu Maşel (10) ise okul arkadaşlarından ayrıldığı için üzüldüğü belirterek, "Okulumu arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok sevdim. Özleyeceğim" diye konuştu.

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"HALK OLARAK SİZLERDEN ÇOK MEMMUNUZ"

Öte yandan, gönüllü gidiş kapsamında gerekli çıkış işlemlerini yapan İzzettin Riyme (24), 10 yıldan bu yana Türkiye’de olduğunu belirterek, "Suriye’ye gönüllü olarak gidiyorum. Geri dönmeyeceğim. 3 ay sonra ailem de gelecek. Bizler Suriye halkı olarak sizlerden çok memnunuz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
suriyeliler
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