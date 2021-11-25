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  4. Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan şoku! Kendilerini odaya kilitlediler

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan şoku! Kendilerini odaya kilitlediler

25.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'deki Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen satırlı saldırgan, duvarı parçalayıp elindeki satırı savurduktan sonra binadan ayrıldı. Doktor ve çalışanların panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Konu ile ilgili şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Saldırganın, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hsatanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sultanbeyli'de bulunan bir aile sağlığı merkezinde 9 Kasım tarihinde gerçekleşen olayda, bir kişi elindeki satırla duvardaki panoya vurdu ardından satırı hızla yere fırlattı. Şüpheli aile sağlığı merkezinden ayrılırken orada bulunan doktor ve çalışanlar paniğe kapılarak kendilerini odaya kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin daha sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

KENDİLERİNİ ODAYA KAPATTILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin elindeki maskeyi çöpe attığı ardından elindeki satırla duvardaki panoya vurduğu, orada bulunanlar kendilerini odaya kapatırken şüphelinin daha sonra satırı yere fırlattıktan sonra sağlık merkezinden ayrıldığı görülüyor.

DHA-İHA

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